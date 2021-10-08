員工不回辦公室 曼哈頓榮景不再

企業延後重返辦公室，紐約中城一片蕭條。（路透）

在疫情爆發前，拜恩斯(Rob Byrnes)想在紐約曼哈頓 中城的速食休閒餐廳用餐，至少要排隊15分鐘等候。但現在因重返辦公室的人太少，他不到兩分鐘就能進門開始用餐；然而他寧可再度排隊。

伯恩斯是涵蓋48個街區的東中城合作夥伴關係(East Midtown Partnership)總裁。他說：「目前要重回之前水準還很遠。現在太安靜了。」

根據紐約房地產委員會(REBNY)的最新報告，截至今年夏天，中城東區和中央車站 周圍近30%的零售店面空置。相較之下，麥迪遜大道的零售空置率為28.4%，上東區為20.9%。REBNY說，中城東區在曼哈頓所有行政區中空置率最高。

根據該會數據，歷史上中城東和中央車站周邊的零售空置率一直保持在10%到15%之間。

在疫情前，REBNY估計中城和中央車站周邊的辦公人口涵蓋2579家企業，占曼哈頓年零售額11.4%，即65億元。

如今，REBNY指出有93家零售店面空置。在高級百貨公司Bloomingdale's對面的一塊商業地產上，原本是Gap、Banana Republic和Victoria’s Secret的門市，如今從58街到59街之間的Lexington Ave.整個街區空無一人。

即使中城區周圍的租金 大幅下降，街邊店面仍然荒蕪，代表企業仍不想重新進駐，甚至根本不願回歸。

根據REBNY的租金半年報，從42街到49街靠近中央車站的第五大道，今年春季的平均租金為615元，年減12%。而從第五大道到中城所在公園大道的57街，平均租金為531元，年減22%。

租賃公司Ripco Real Estate副董事長兼負責人史畢格曼(Gene Spiegelman)指出，更多的壓力源自於包括Gap和Victoria’s Secret在內的許多全國性零售商一直在主動取消零售據點，將銷售轉移到網路上。