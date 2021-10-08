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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

調查：1/3員工 醫保成本恐上升

財經新聞組／綜合報導

員工福利研究所(Employee Benefit Research Institute)公布的最新調查顯示，三分之一在職美國人今年的醫療保健成本上升，導致某些員工減少退休金提撥、延後就醫、卡債增加或用光全部或大部分儲蓄。

調查顯示，在醫療費用增加的受訪者中，4成在支付帳單或支付基本生活費用方面遇到困難。這項比例高於2020年的近3成。

EBRI健康研究和教育項目主任佛洛斯丁(Paul Fronstin)說：「如果人們被迫減少食物和住所來支付醫療費用，這絕對會是個問題。」「不會有人希望慢性病患以不服用藥物來控制病情。但如果他們不能削減其他支出，就可能會出現這種情形。」

EBRI的年度職場福利調查從7月7日到7月27日對2016名21-64歲的美國勞工進行調查。但該調查並未確定勞工的哪些具體成本如保險費和自付額是否增加。

佛洛斯丁表示，在某些方面，三分之一的勞工反映今年醫療費用更高並不奇怪。他說，與去年醫療院所關閉或不敢出門就醫相比，美國人如今使用更多的醫療保健服務。

根據諮詢公司Milliman在5月發表的醫療指數，2020年醫療保健費用比2019年減少4.2%。該公司表示，這是該價格指數史上首度下降，因為很多人取消或延後就醫。而與去年相比，今年醫療費用預計將增加8.4%至2萬8256元。

根據聖路易斯聯準會(Fed)的數據，2021年8月消費者為醫療服務支付的金額較去年同期高出0.4%。

EBRI調查顯示，醫療費用增加導致49%的員工減少退休金提撥，48%延後就醫，48%的信用卡債務增加，47%用光全部或大部分儲蓄。

然而，並非所有影響都是負面的。63%的人提高對醫保儲蓄帳戶的提撥；這種帳戶是為投保高扣除額健保方案員工所提供的稅收優惠帳戶。

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