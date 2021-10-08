專家：Netflix仍有上漲空間

在FAANG股票中，只有一支本月創下新高，而可能很快就會有機會進場買進。

過去一個月，Netflix 的股價 相較其他FAANG個股和科投類股逆勢上揚至歷史新高。其餘FAANG個股包括：臉書、亞馬遜、蘋果和谷歌母公司Alphabet。

這家串流媒體巨頭的「魷魚游戲」影集收視率大升，在至少90個國家和地區備受歡迎，並且是近期Netflix App下載量上升的關鍵催化劑。

New Street Advisors Group創始人兼CEO薩波魯(Delano Saporu)表示，Netflix即將於10月19日發布財報，屆時可能會是個進場買進的時間點，「它還有更多空間可以上漲。」「注意610元大關，大約是最近的高點。目前顯然已經突破，而在財報發布前會有更多上升空間。」

Netflix股價7日收在每股631.85元，薩波魯說，過高的預期可能會在財報發布前造成一些下行壓力，「這可能會讓股價下跌調，屆時投資人可以尋找買入機會。」「就該股而言，正在進入未知領域，所以投資人可以繼續等待，看看財報結果為何，觀察是否有機會。但我絕對仍然喜歡並看好Netflix。」

Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，Netflix已突破關鍵阻力位，代表可能還有更多上漲空間，「對熱門股炒家而言，此刻就該進行風險管理。」「若是做多，在620元左右進行止損並密切觀察。如果它繼續突破走高並維持在趨勢線上方，就繼續做多。」

他補充說，他更願意持有Netflix和Expedia等旅遊股，而非以娛樂和主題公園為主的迪士尼 ，「迪士尼並沒有展現相同特質。」「不幸的是我並未持有Netflix，錯失了逢低承接的機會。但希望有機會看到Netflix重回買入範圍。一如薩波魯所說，等待財報，等待回調，就會有機會。」