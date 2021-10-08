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專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

財經簡訊

財經新聞組／整理

首申失業金人數 1個月新低

勞工部報導，截至10月2日當周，經季節性調整後首次申請失業救濟金人數為32.6萬，低於《道瓊》預期的34.5萬，也低於前周的 36.4萬，為9月4日日來最低。4周移動平均數小幅走高至34.4萬人。有一周時間落差的連續申領人數則繼續下降9.7萬人至271萬人。

微軟併Ally.io 擴展Office

微軟7日宣布收購Ally.io，這是一家提供軟體以幫助組織追蹤關鍵目標進展的新創公司。交易條款沒有披露。類似的小型企業收購案如GroupMe和Yammer有利微軟的Office擴張。Ally.io的軟體專業在於針對目標和關鍵結果進行研究，其中涉及使用測量確定目標和評估進度。

IBM要求員工接種疫苗

IBM本周通知美國員工必須在12月8日之前完全接種新冠疫苗，否則將被無薪停職。IBM因身為聯邦政府承包商，必須遵守拜登政府的疫苗規定。但IBM與聯合航空等一些企業不同，IBM的疫苗強制接種要求並不會解雇未接種疫苗的員工。拒絕接種疫苗者只是不會獲得報酬，直到完成疫苗接種。

聯航12月國內航班 疫來新高

聯合航空將其12月的航班表增加到每天3500趟國內航班，這是自新冠疫情開始以來最高數字，對假期旅遊的激增寄予厚望。最新的聯航班表包括更多的滑雪和海灘目的地，每天多達195班飛往佛州12個機場，為史上來最多。聯航去年宣布擴大佛州航班。

Cruise自駕車 2030年拚百萬輛

通用汽車(GM)持有多數股權的自駕車子公司Cruise表示，到2030年的自駕車隊規模將上看至少100萬輛。在GM投資人大會中，Cruise CEO安曼(Dan Ammann)展示了該部門「指數級Cruise車隊成長」的圖表。該圖表顯示，到2030年末，Cruise會將其營運規模擴大到100萬輛以上。

區域航空未推疫苗強制令

在美國主要航空公司強制要求員工接種疫苗之際，一些聯名區域航空公司並未跟進。聯合航空、美國航空和達美航空等大型業者與小型航空公司簽約在其營運網絡中飛行一些短程航線。它們有些是全資子公司，如美航的Envoy和達美的Endeavor Air，其他如SkyWest和Mesa Air Group則是獨立經營。

疫苗 自駕車 IBM

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