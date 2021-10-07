港口壅塞 玩具商憂影響假期銷售 更怕淪清倉拍賣

玩具商恐因塞港無法及時鋪貨。（路透）

洛杉磯港 塞滿了等待卸貨的貨輪，面對今年底的假期購物季，玩具業者實在笑不出來。

MGA Entertainment CEO 拉里安(Isaac Larian)表示，至少從5月至今，港口壅塞一直是加州 海岸的常見現象。他每天看著海上的船隻，心裡想到的是尚未到貨的玩具。

卸貨延誤可能會危及父母是否能及時購買玩具，包裝好再藏在聖誕樹下。如果無法及時買到，這些玩具最終可能冬末才會上架，並被清倉拍賣。

作為驚喜寶貝蛋(LOL Surprise)、七彩時尚娃娃(Rainbow High)和飛天搖搖馬(Little Tikes)的製造商，MGA Entertainment目前還有足夠庫存來滿足65%的未實現訂單。但拉里安表示，原本預計今年銷售額將成長50%，但現在預計只有18%至20%。

眾多玩具製造商正在努力應對新冠疫情造成的全球運輸通路的巨大瓶頸，並因3月蘇伊士運河的堵塞而惡化。拉里安說，以前運價只需3200元的貨櫃現在要價超過2萬元。而且即使卸下貨櫃，也沒有足夠的卡車司機來運送這些貨物。

中國停電、樹脂短缺和勞動力成本上漲，也導致商品供應緊張和價格上漲。

沒有一家公司能夠倖免，但大企業擁有更多資源。家得寶(Home Depot)和好市多(Costco)甚至包下專用貨櫃輪以加快訂單速度。

在9月底舉行的高盛會議上，孩之寶(Hasbro)CEO戈德納(Brian Goldner)表示，該公司「正採用各種策略和技術來確保擁有所需產品。」包括擴大美國口港數量，並在亞洲新增一些港口。

他預計有些玩具將延後至第4季初而非第3季末到貨，但還是可以在購物旺季及時上架。

但這些產品會更貴。在同一場投資人會議上，美泰(Mattel)CEO克瑞茲(Ynon Kreiz)表示，美泰正在提高玩具售價以彌補成本，但預計這不會抑制需求。