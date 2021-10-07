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EIA：縱推再生能源 碳排放量難減

財經新聞組╱綜合報導

即使推動更多再生能源的發展，全球碳排放量到2050年仍將繼續增加，除非從現在到2050年政策或科技會出現重大變化。

美國能源信息署(EIA)6日發布最新報告，根據現行法律法規預測未來能源趨勢。這項假設以及由此產生的結論強調要減少導致積氣候變遷的二氧化碳排放，有賴政府變革和新科技。

EIA代理署長納利(Stephen Nalley)在聲明中說，「即使再生能源繼續成長，若無重大政策變化或科技突破，預計到2050年與能源相關的二氧化碳排放量也會增加。」

以目前速度推估，經濟和人口增加將推動全球能源消耗在2020年至2050年間增加50%。

報告指出，到2050年時，風能和太陽能等再生能源將成為成長最快的能源。

納利說：「全球性推動從再生能源中產生更多電力並提高電網可靠性，應可會推動電池儲存在全球進行更多擴張。」

但即使再生能源增加再快，液體燃料仍將是主要能源，主要是因為運輸和工業部門仍是使用大宗。

石油天然氣產量將繼續增加以滿足亞洲開發中經濟體的需求。

納利說，「由於能源消耗顯著增加，亞洲快速成長的經濟體可能會在2050年成為最大的天然氣和原油進口國。」

亞洲非OECD國家的能源需求和消費將超過自產能力。EIA表示，這將推動從中東進口原油和成品油。而亞洲非OECD國家將成為最大的天然氣進口國，讓俄羅斯將成為最大的天然氣出口國。

報告中還提到，電動車銷量預計將一路成長到2050年，而OECD國家的內燃機汽車數量預計將在2023年達到高峰。而全球內燃機市場預計將在2038年達到頂點。

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