原油漲+供應緩 汽油觸7年新高

今年汽油價 格穩步攀升，現在加油站價格是7年來最高。

根據美國 汽田協會(AAA)的數據，6日全美每加侖汽油平均價格為3.22元，至少是2014年10月以來的最高水平。在某些地方，價格可能還更高。

像是在加州，平均汽油價格為4.42元，較均價高出1元多。在該州的莫諾(Mono)郡，價格更是超過5元。

隨著石油 價格反彈，汽油價格同步上漲。美國石油指標西德州中質原油(WTI)期貨6日交易價格約為每桶77.60元；前一交易日為2014年11月來首次突破79美元。一年前每桶WTI價格只有約40元。

隨著疫情使全球經濟關閉，促使產油商減產，對石油產品的需求在2020年暴跌。雖然隨著人們出遊和商業活動需求增加，需求已經恢復，但供應仍然受限。產油商一直在緩慢地讓石油重返市場，而艾妲颶風再度讓墨西哥灣生產中斷，加劇了供需失衡。

面對不斷上漲的油價，有些人認為產油聯盟OPEC+將選擇增產。但相反地，該集團4日決定維持之前商定的時間表，在11月每天增產40萬桶原油。

油價上漲意味著消費者汽油價格上漲，美國每加侖油價比去年同期高出1元以上。