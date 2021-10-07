雖遭拋售 成長型表現仍佳

對於高成長型股票來說，過去痛苦的一個月以科技股為主的那斯達克100指數已獲得嚴懲。由於通膨預期上升推升債券殖利率 ，讓科技等高成長型股票下跌，因為它們的估值受到嚴重侵蝕。

持有蘋果和微軟等成分股的QQQ那斯達克100 ETF自9月初創下高點以來已下跌7%。現在大約有半數ETF成分股的交易價格低於關鍵的長期趨勢200日移動均線。

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示：「我早就對估值過高早早示警。」「很多人並不真的那麼在乎科技股，是因為科技股在新冠疫情 中享有很好的順風利多，然後疫情又給它填加一些推升動力，所以它表現非常好。」

QQQ ETF在2020年上漲近50%，因在疫情的最初階段大眾高度依賴科技業，這個漲幅遠遠超過了史坦普500指數16%的漲幅。QQQ ETF在2020年9月達到峰值，預期本益比超過32倍。

桑契斯說，「現在問題來了。隨著其他經濟領域重新開放，占QQQ達70%的科技和通訊類股不再獨享利多。如果一整年經濟都在重新開放，QQQ的表現落後於史指，只不過是因為還有其他類域仍在重新開放。」

她說這些熱錢並未「死掉」，但隨著投資 人尋找具有「更合理和更長期」估值的更好機會，對科技的投資可能會遲疑。

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)認為，這是利率上升時影響成長型類股的典型周期，「但是，別搞錯了，成長型類股的動能仍深具實力。如果以史指為比較基準，過去2個月成長型表現仍然超過價值型。」

持有高估值個股的IVW成長型ETF今年上漲16%。相較之下，IVE價值型ETF上漲14%，後者成分股多被認為較為便宜。