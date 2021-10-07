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美中蘇黎世會晤 雙方都說成功 離開時卻各走各的

香港中文大學學生會宣布解散 結束51年歷史

財經簡訊

財經新聞組／整理

9月ADP私營就業數增56.8萬

根據薪資處理公司ADP的最新報告，企業已擺脫對新冠delta變種病毒的擔憂，在9月以快於預期的速度徵才。私營就業人數增加56.8萬人，優於《道瓊》經濟學者估計的42.5萬人，也高於8月下修後的34萬人；8月初值為37.4萬人。休閒和酒店業新增22.6萬人；酒店和大型連鎖店增39萬人最多。

GM擬2030年前年營收倍增

藉由向全電動車轉型，推動業務多元化，通用汽車(GM)規畫在2030年前將年收入翻倍成長至2800億元，預期營業獲利率為12-14%。這是根據近年的滾動平均值約1400億元來計算。GM去年收入接近1225億元，較2019年下降10.8%。其2020年的營業獲利率為7.9%。

亞馬遜Twitch遭駭客攻擊

亞馬遜視訊串流媒體服務Twitch遭到駭客攻擊，支付內容創作者以及亞馬遜遊戲工作室尚未發布的產品被公布。匿名駭客表示，發布這些訊息是為了在線上視訊串流媒體世界「促進更多的破壞和競爭」，並在匿名留言板平台4chan貼文指稱Twitch社群是「令人作嘔的有毒污水池」。

漢堡王試賣Impossible雞塊

漢堡王將開始試賣Impossible Foods的無肉雞塊，成為第一家提供這種新雞肉替代品的速食連鎖店。從11日起，愛阿華州Des Moines、波士頓和邁阿密的顧客可以買到植物性Impossible Nuggets。漢堡王也同步宣布將於11日在全美推出鬼椒雞塊。

Affirm與Target合作分期付款

連鎖零售商Target開始提供客戶100元以上的網路分期付款服務，Affirm收盤上漲20%。Target表示，隨著消費者為假日購物季做準備，它正與Affirm和另一家小型業者Sezzle合作。零利率分期付款漸受歡迎，RBC Capital Markets估計下單量可提高20%至30%，並將平均帳單金額提高30%至50%。

家得寶採用沃爾瑪外送業務

家得寶(Home Depot)將與沃爾瑪合作將油漆、工具和其他網購商品外送到客戶家門口。兩家零售商6日宣布合作夥伴關係，但拒絕透露交易條款或合同期限。家得寶是第一家與沃爾瑪8月下旬推出的新外送業務GoLocal合作的零售客戶，該業務類似Instacart等第三方服務。

漢堡王 亞馬遜 沃爾瑪

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