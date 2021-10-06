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微軟在OEM、自有產品找平衡 目標都是「客戶需要什麼」

財經新聞組╱綜合報導
微軟一方面授權Windows操作系統，另一方面自產PC。（路透）
微軟一方面授權Windows操作系統，另一方面自產PC。（路透）

微軟產品長潘奈(Panos Panay)的角色總是相互矛盾。

一方面，自微軟在2012年推出首款平板電腦Surface PC後，他必須大肆宣傳；但他同時也負責Windows用戶體驗，意味著必須說服PC製造商推出和推廣最新版本的Windows，即使微軟是直接的競爭者。

微軟即將推出2015年以來最新操作系統Windows 11，以及最新款Surface電腦，這種雙重角色更為明顯。

潘奈說，「現在我在OEM上花費的時間和在Surface上一樣多。」

他拒絕透露Surface或Windows何者比較重要，但Windows授權為微軟帶來的收入仍然比Surface多得多。摩根史坦利估計，微軟2021財年將產生133億元的Windows OEM收入和65億元的Surface收入。

但獲Windows授權的合作夥伴並不太願意看著微軟自有平板電腦和筆記型電腦侵門踏戶。宏碁CEO告訴《金融時報》，微軟在2012年首次推出Surface平板電腦時應該「三思而後行」。據傳當潘奈在2015年推出更像傳統筆記型電腦的Surface Book時，華碩覺得被從背後狙擊。

潘奈在討論最新版Surface電腦的微軟活動中表示，他對消費者和組織擁有多元化選擇感到興奮，無論是誰製造的。

2016年，微軟宣布與全球最大PC銷售商聯想(Lenovo)建立合作夥伴關係，以防止Surface業務與Windows之間可能出現衝突。

聯想全球戰略聯盟負責人艾根(Christian Eigen)說，「我們採用的方法非常簡單，我們稱之為公平競爭。」「換言之，就操作系統而言，微軟不會給Surface任何獨家功能。」

潘奈強調溝通，包括與外界的溝通。去年他接手Windows職務後，就開始與AMD和英特爾等晶片製造商以及聯想、三星和其他PC製造商會面。

他說，「我的整個目標是『客戶需要什麼？』這是從OEM品牌的角度來看。」「在Surface部門也一樣，『Surface客戶需要什麼？』最終，它們都是Windows客戶。」

微軟 宏碁 晶片

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