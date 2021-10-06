成本增、供應鏈混亂 百事仍調升財測

即使成本上升且供應鏈 出現混亂，在上季財報業績超過分析師 預期後，百事公司調升全年財測。

百事高管表示，供應鏈中斷以及勞動力、商品和運輸的通膨壓力對其第3財季業績構成壓力。財務長強斯頓(Hugh Johnston)表示，該公司一直在提高其飲料和零食售價，預計2022財年第1季將再次漲價。

截至9月4日當季淨利為22.2億元，合每股1.60元。低於一年前的22.9億元或每股1.65元。但不計項目，每股獲利為1.79美元，高於接受Refinitiv調查分析師預期的每股1.73元。

淨銷售額增加11.6%至201.9億元，超出預期的193.9億元。剔除收購和資產剝離影響的有機收入成長9%。

百事公司北美飲料業務上季有機收入成長7%。雖然過去2年成長10%，但自上季反彈21%之後，增幅已經放緩。該公司的餐飲服務業務淨利出現2位數成長，其中包括對餐廳、體育館和大學校園的銷售。以全球而論，該公司的外賣飲料業務僅較2019年水平下降10%。

由於消費者保持疫情期間吃零食的習慣，Frito-Lay的有機收入增加了5%。百事表示，本季在鹹味和辣味零食的市占率出現上揚。

北美Quaker Foods在百事業務部門中面臨最大挑戰，其有機收入成長1%，是唯一銷量萎縮的部門，其中不包括售價變化的影響，並且營業獲利降幅最大。

百事表示，全年有機收入預計將成長8%，高於之前預測的6%。該公司重申其對每股核心固定貨幣收益成長11%的預測。分析師預計全年獲利成長13%，營收 成長9.5%。