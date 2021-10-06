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科技股全面反彈 道指幾收復跌幅

財經新聞組╱綜合報導

在前一交易日隨科技股大跌後，主要股指5日反彈。

道瓊工業平均指數上漲311.75點或0.92%至3萬4314.67點。史坦普500指數上漲45.26點或1.05%至4345.72點。那斯達克綜合指數上漲178.35點或1.25%至1萬4433.83點。本周三大指數仍下跌，但道指幾乎收復4日的全部跌幅。

大型科技股表現強勁。Netflix上漲5.21%，亞馬遜上漲0.98%，蘋果和Alphabet分別上漲1.42%和1.77%。由於舉報人和網站中斷，臉書在4日大跌5%後上漲2.06%。

隨著油價繼續攀升，能源股再次上漲。美國油價突破每桶79元。雪佛龍(Chevron)上漲1.09%，Enphase Energy上揚1.6%。

與經濟復甦相關的類股如郵輪公司、航空公司、零售商和銀行，也與大盤一起上漲。挪威郵輪(Norwegian Cruise Line)上漲1.06%，高盛大漲3.16%，富國銀行上漲2.01%。

9月供應管理協會(ISM)服務業指數從8月的61.7升至61.9，比預期數字高出2點，有助於復甦類股。

科技股是上月表現最差的類股，因為殖利率飆升導致投資人出脫高價值股票，因為利率上升會使未來獲利看來不再具吸引力。美國10年期國債殖利率在上周觸及1.56%高點後，5日收在1.53%。

指數 殖利率 美國

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