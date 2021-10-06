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技術面走勢優 特斯拉後市佳

財經新聞組／綜合報導

過去一個月，特斯拉走勢成功地擺脫了困擾其他高成長和科技股的疲軟局面。這家電動車製造商在這段時間內上漲7%，而QQQ那斯達克100 ETF下跌6%。

在特斯拉上周末公布第3季交車量優於預期後，該股本周初始得到大量買盤。該公司7日將召開年度股東大會。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，特斯拉的技術面走勢看來極具建設性，「它的前景很看好。值得觀察的水平是780元，也就是目前的水平。該股正在測試這個非常重要的水平，它是2月的起跌點以及4月的高點。」

雖然跌破該水平可能會帶動賣壓，但沃德認為有可能出現上行突破，「我們看好它可能走升，因它正站在波段上行的低點，也就是200日均線。」「因此，我們的確相信，在未來幾周至未來幾個月內，即使不是立即出現，上行突破也是很明顯的結果。」

特斯拉5日收於780.59元。

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)也看好特斯拉的潛力，「它從來不以其估值水平進行交易，它總是以長期永續的形象基礎進行交易；這種長期趨勢我們相信將會繼續並加速，即使最終可能會或可能不會受《重建美好未來》(Build Back Better)法案激勵。」

她還對該公司應對晶片短缺的方式推崇有加；晶片短缺已經擾亂了其他汽車製造商的生產，包括福特和通用汽車(GM)。

她說，「一輛特斯拉會用到3500個以上的晶片，而燃油車有1000個。因此，它能夠解決這個問題對CEO馬斯克等人來說只是小菜一碟，而且是個了不起的展示。」

特斯拉第3季交車數達24萬1300輛，高於分析師預期的近22.1萬輛。

特斯拉 晶片 汽車

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