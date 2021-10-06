8月貿易逆差 史上最高

商務部表示，8月貿易逆差飆升4.2%至733億元，為開始追踪該數據以來最高水平；接受《路透》調查的經濟學者預計貿易逆差將擴大至705億元。經通膨調整後，8月商品貿易逆差增加19億元至1018億元。主因進口提振及企業重建庫存，為第3季經濟成長放緩的跡象。

芝加哥Fed主席：通膨將消退

芝加哥Fed主席埃文斯(Charles Evans)表示，當前的通膨不會持續太久，最終將低於Fed的目標。雖然按某些指標衡量的通膨率處於30年來高點，但他指出，供應鏈瓶頸和其他問題將消退，物價壓力將消退。埃文斯支持逐步縮表，但指Fed為維持通膨在健康水平，不會太快升息。

氣囊問題 沃爾沃召回46萬車

沃爾沃(Volvo)全球召回46萬769輛舊款汽車，原因是安全氣囊出現問題，一旦發生碰撞而啟動可能會致命。在某些案例中，安全氣囊內的充氣機碎片可能會爆出並在最壞的情況下擊中乘客，可能導致嚴重傷害或死亡。受影響的車型是2001-2006年分的S80和2001-2009的S60。超過半數在美銷售。

赫茲任命新CEO 股價 大漲

在任命前福特CEO菲爾茲(Mark Fields)為其臨時CEO後，赫茲全球(Hertz Global)股價大漲13.3%。菲爾茲在2014年至2017年間領導福特，於6月加入赫茲董事會。他也是TPG Capital的資深顧問。赫茲表示，菲爾茲將接替史東(Paul Stone)的職務，史東將轉任總裁兼營運長。

Alphabet的DeepMind首見獲利

根據最新向英國企業註冊處提交的文件，全球首屈一指的人工智慧(AI)實驗室之一的Alphabet旗下DeepMind，有史以來首次實現獲利。這家位於倫敦的研究公司在過去幾年虧損數億元後，2020年獲利4380萬英鎊、約5960萬美元。它2019年申報了6.49億美元的虧損。

味好美：需求無礙 物流阻道

味好美公司(McCormick & Company)CEO庫爾齊烏斯(Lawrence Kurzius)表示，疫情 引發的物流併發症正在挑戰這家香料製造商應對產品的「瘋狂」需求。他說，「運輸和物流問題，或只是將產品從A點運送到B點，就是唯一能抑制我們業務的因素。」「問題不在需求，需求非常瘋狂。」