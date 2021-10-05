金融時報：解晶片荒無捷徑 美強索資料也沒用

全球晶片荒波及汽車、家電產業，也拖慢經濟復甦，引起美國總統拜登關切。美聯社

全球晶片 荒進入第二年，美國 政府似乎想用非常手段解決非常問題，傳9月底美國商務部長雷蒙多要求晶片製造商提供庫存等資料，協助解找出供應鏈 癥結所在以利對症下藥。但金融時報（FT）評論指出，這種做法恐怕徒勞無功。

FT資深記者席佳琳（Kathrin Hille）撰文說，晶片荒牽連甚廣，不僅波及汽車、家電等產品製造商，也拖慢全球經濟復甦腳步，並加劇全球供應鏈危機。基於事態嚴重，考慮採取非常手段其來有自，但美國政府這種干預可能徒勞無功。

貝恩公司（Bain）合夥人Peter Hanbury就說：「拜登政府想要一座控制塔，好居高臨下綜覽半導體產業的一切：預測、庫存、產能和利用率。但這不太可能成功。」

他指出，不論是台積電或其他半導體大廠，都不會想透露撥多少產能給蘋果，否則美國政府可能要求他們把產能挪給別家。這也可能牽扯出反托辣斯問題，因為倘若汽車製造商瞄見那些數據，可能聯合起來壓低價格。

晶片製造商與其客戶都紛紛設法以短期權宜措施應變，與此同時，供應鏈吃緊已促使業者檢討營運模式。

Hanbury說，以往生產流程分割成許許多多小環節，如今半導體公司領悟到，這種做法或許最具成本效益，但也更容易受干擾。因此，他預期，未來半導體產業會透過併購加速垂直整合。鴻海投資入股兩家晶片製造公司即為一例。

業者也正努力追查，自家產品用的電子零組件究竟來源何在。同時，晶片荒讓製造商更有動機避免生產足跡過度集中在某國，這可能不經意為美中供應鏈脫鉤推波助瀾。

但高盛亞洲經濟學家Andrew Tilton指出，根本問題在於半導體產業結構過度集中化，且需多年的投資，對需求呈V型波動的反應遲緩。他說：「理論上，複製供應鏈和建立剩餘產能是有幫助的，但那所費不貲，而且需要時間。」