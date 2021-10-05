前蘋果設計長艾夫 十年後首次公開談喬布斯

在這幀2008年10月14日的檔案照中，蘋果執行長喬布斯介紹蘋果設計大將艾夫。喬布斯逝世十年後的今天，艾夫撰文懷念喬布斯。美聯社

在蘋果 前執行長喬布斯（Steve Jobs）逝世十周年前夕，已辭去蘋果設計長職務的艾夫（Jony Ive）投書華爾街 日報，首次公開表達他對這位創意夥伴的思念之情，懷念兩人溢於言表的合作與默契。

艾夫表示，這十年來，他幾乎不去想2011年10月5日那個令人心碎的日子。喬布斯那天辭世後，艾夫從未公開談論兩人的友誼、冒險犯難的合作過程，不讀報章雜誌對喬布斯的封面報導、訃聞或變成民間傳說的奇聞軼事。

但他沒有一日不思念故友喬布斯。

艾夫表示，他與喬布斯共事將近15年，幾乎天天共進午餐，下午則一起待在設計工作 室內。他形容，那是他「生命中最幸福、最有創意，也最歡樂的時光」。

艾夫欣賞喬布斯的世界觀，他形容喬布斯「思考方式美麗至極」，「無疑是我遇見過最愛發問的人。他的好奇心永遠得不到滿足，不局限於自己的知識或專業範疇，也不是隨便或被動的，而是兇猛激烈、精力充沛、無休無止的」。

他表示，保持好奇心和探索虛無縹緲的點子，對喬布斯來說比做社會接受的事更重要。好奇心激發求知欲，而對喬布斯而言，「想要學習」遠比「想做對的事」 重要多了。

艾夫說，好奇心是他與喬布斯的共通點，構成彼此合作愉快、成果豐碩的基礎。好奇心也沖淡兩人嘗試全新點子時那種對未知的恐懼感。

在艾夫眼中，喬布斯很講究自己思考的性質和品質，「他對自己期望很高，且以罕見的活力、優雅和紀律賣力思考。他的嚴謹和堅持，立下一個高得令人看得暈眩的標竿。對自己的思路不滿意時，他會抱怨，就像我抱怨膝蓋痠痛一般」。

不過，一旦發想茁壯成點子，不論多麼捉摸不定、多麼脆弱不堪，喬布斯都認定這是神聖不可侵犯的聖地，對這種創造過程懷有深深的理解與尊重。他明白，「創造」應被賦予特別的尊重——不只是在點子很棒或環境方便之時。

「點子」都是薄弱的，如果確定了就不叫「點子」，而變「產品」了。需要下定決心努力去做，才不會被新點子的諸多問題給吞噬。挑毛病容易說也容易懂，潑冷水點子就澆熄了；喬布斯則聚焦於實際的點子，不論有多零碎和不可思議。

艾夫以為到現在，自己應該可以平靜地緬懷這位創意夥伴和他卓越的遠見；但十年過去了，他對喬布斯的理解仍不是溫馨或靜態的，仍不時在變，或許是受當年他天天給意見時的怒吼和魯莽的惡評影響。但如今，除了喬布斯的想法和願景，艾夫還「想念他獨到的見解，能把混亂轉化為秩序」。

艾夫認為，喬布斯之所以是喬布斯，「跟他傳奇性的溝通能力無關，一切都與他對化繁為簡、追求真實與純粹的執著緊密相關」。喬布斯堅信，製造某種實用、賦予權力、又美觀悅目的產品，有如表達對人類的熱愛，他在乎的是這些，而不會為追逐金錢或權勢分散注意力。

艾夫說，交談往往妨礙傾聽和思考，這正是他與喬布斯共事時，大半時間都默默一起度過。他說：「我好想念史蒂夫（喬布斯名字） ，我永遠懷念與他共處時無需言表的日子。」