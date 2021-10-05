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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

加州外海油污 恐因風暴雪上加霜

財經新聞組／綜合報導

聯邦和加州調查人員正在調查一條已有41年歷史的油管，該油管可能是導致野生動物死亡並污染南加州海岸的石油洩漏來源，而一場即將到來的風暴將威脅到清理工作

周末的洩漏使3000桶原油流入太平洋。當局確定漏油的油管是將這條油管確認為聖佩德羅灣(San Pedro Bay)油管，這條油管連結海上石油平台與加州Eureka岸置設施。

身著白色工作服和頭盔的清理人員沿著海岸公路東側從海洋向內陸延伸的海灘和濕地進行清理。不少沾滿原油的鳥兒和死魚被沖上岸。

此處有塊Magnolia Marsh濕地，每年有多達90種鳥類棲息，其中包括8到10種瀕臨絕種或受威脅的鳥類。

官員們指出，海上平台和油管營運商確定是Beta Offshore，是休士頓海上原油生產商Amplify Energy的加州子公司。

Amplify CEO威爾雪(Martyn Willsher)3日表示，一條從Elly海上平台輸送石油的油管已被關閉，殘餘的石油已被吸出。

根據氣象機構Accuweather的預報，洛杉磯地區即將到來的風暴可能會在4日稍晚開始並持續到6日帶來更高的湧浪，可能會妨礙清理工作。

聯邦官員一直在加強對老化和閒置的海上能源管道的審查。自1940年代以來，能源公司已經在聯邦近海水域建造長達4萬英里的石油和天然氣管道。

監管機構美國政府問責辦公室(GAO)表示，監管機構未能解決海底管道、平台和其他基礎設施閒置的風險，「隨著管道老化，更容易受到腐蝕、泥石流和海底侵蝕的損害。」

根據美國海洋能源管理局(U.S. Bureau of Ocean Energy Management)的數據，在加州近海的聯邦水域總計有23個石油和天然氣生產設施運作。Beta Offshore擁有三個海上平台，包括Elly。

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