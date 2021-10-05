航空產業虧損 明年減近八成

國際航空運輸協會(IATA)在最新預測中表示，隨著航空公司從新冠疫情 大流行中慢慢復元，預計明年全球航空業將虧損近120億元，較今年的虧損額度減少78%。

代表近300家航空業者的IATA表示，2021年的產業損失將比原先預期的更嚴重，達到518億元，高於4月預測的477億元。

2020年的淨虧損為1377億元，高於IATA今年初時估計的1264億元，並使該產業因疫情造成的淨虧損總額超過2000億元。

IATA總幹事沃爾許(Willie Walsh)4日在波士頓舉行的集團年會上說，「我們已經度過危機最嚴重的時期。」這是自2019年6月以來IATA首次舉行面對面年度會議。他說，「雖然嚴重的問題仍然存在，但復甦之路正在顯現。」

IATA預測，航空業將在2023年恢復獲利，並表示乘客總數將從今年的23億人次增至明年的34億人次。

沃爾許說，各國陸續取消與疫情相關的國際旅遊限制將推動訂位數激增，但他也抨擊各國缺乏關於安全協議的統一指導策略，比如像是病毒測試窗口、年齡豁免和驗證疫苗 接種的方法。

拜登 政府上月表示，將在11月取消在疫情初期實施的國際遊客禁令，但官員們尚未透露具體日期。