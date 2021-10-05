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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

醫保走勢分化 未來多空歧異

財經新聞組／綜合報導

醫療保健股上周走勢出現分化。領導該集團的默克在與Ridgeback Biotherapeutics合作研發抗新冠病毒藥丸取得令人鼓舞的進展後，1日大漲逾8%。而其他疫苗製造商如Moderna和Novavax等則是大幅走低。

市場分析師對此也存在分歧。像是Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)就正在避開這個類股。

他表示，「我們正在減碼該類股。它們的絕對價格雖然上漲，但相對於其他類股的表現並不好。事實上，我發現設備製造商等這些次級類股的走勢可能都比製藥公司或生技公司更具建設性。」

成份股包括嬌生和聯合健康等個股的XLV醫療保健ETF今年來上漲12%。史坦普500指數同期上漲16%。

Rockefeller Capital旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)則持元全相反的立場表示，「我們完全看好醫保類股。」

他認為，從長遠來看，諸多的利多因素應該會繼續推動醫療保健股走高，「從人口統計分布開始，目前的人口老化速度比以往任何時候都快，平均壽命也比以往任何時候都更長，這意味著人們會更加依賴製藥類股。」

巴皮斯說，相對於整體美股而言，醫療保健業看來也比較便宜。例如，XLV ETF的遠期本益比為17倍，而史指的遠期本益比率為20倍。

他說，「由於利率偏低，當前的人口統計數據以及人們對製藥領域的依賴程度如此之高，未來再上漲的空間仍然很大，而且尤其是股價落後的個股。」

分析師 嬌生 疫苗

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