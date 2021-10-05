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FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

財經簡訊

財經新聞組／整理

高通擬砸45億元購Veoneer

高通表示，為加強汽車市場業務，將以45億元收購汽車零件供應商Veoneer的部分股份。高通正與投資公司SSW Partners合作完成該交易。據傳高通將收購Veoneer的Arriver業務，這部分業務主要是電腦視角、駕駛策略和駕駛輔助。SSW將保留Veoneer的其餘部分，並希望分批出售。

晶片代工廠格羅方德在美IPO

全球第三大半導體代工廠格羅方德(GlobalFoundries)正準備在美國IPO，這家阿布達比持有的公司加強對其美國製造基地的投資。格羅方德在4日向美國證券交易委員會(SEC)提交的招股說明書中表示，阿聯酋國家投資基金Mubadala將在那斯達克上市，並「在發行新股後繼續擁有實質性控制權」。

福特汽車第3季銷售年減27%

福特汽車美國銷量在第3季顯示出改善的跡象，但由於車用晶片持續短缺中斷生產，因此仍較去年下降27.4%。這個急降幅度低於預期，但比整個產業要大，後者估計年減13%至14%。Cox Automotive原本預計福特第3季銷售額將下降37.3%，而Edmunds的預計是下降29.3%。

蘋果新手表接受預訂 15日上架

蘋果4日宣布，將自8日起接受新款Apple Watch訂單，並將於10月15日起在專賣店發售。Apple Watch Series 7於9月14日與新款iPhone和iPad Mini一同發布，但當時僅表示將在秋季稍晚時推出，傳言是遇到一些生產問題。新款Apple Watch功能與舊款相近，起價399元。

黑五將至 亞馬遜推促銷方案

亞馬遜宣布推出「值得黑五」促銷方案，以吸引假日購物早鳥。亞馬遜表示將提供「各種品項的大幅折扣」，包括時裝、電子產品、家居用品和玩具。每天都會在官網上公告。亞馬遜也在其App新增一項功能，允許Prime會員無需地址即可向朋友和家人發送禮物。

007新電影 國際首周票房破億

最新的龐德電影《007：生死交戰》(No Time to Die)要到8日才在美國上映，但已在國際票房收穫豐碩。上周末國際票房收入估計為1.191億元，成為疫情期間美國電影協會(MPA)首部沒有中國票房情況仍在海外首映突破1億元的影片。這部電影將於10月29日登陸中國。

美國 電影 亞馬遜

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