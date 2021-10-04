美股ETF成分公司 25%營收來自中國

美銀的研究發現，美股ETF成分公司的營收中，有多達四分之一是來自對中國的銷售。圖為拉斯拉加斯金沙集團旗下的澳門威尼斯人酒店。 路透

英國金融時報引述美國 銀行（BofA）的研究報導，美股ETF（指數股票型基金）成分公司的營收 中，有多達四分之一是來自對中國 的銷售。這項分析顯示，投資人要避免北京當局打擊一系列私人部門活動的後果是多麼困難。

美銀說，「在中國發生的事不會只留在中國」，因為美國史坦普500指數的每股盈餘成長與中國經濟成長之間的關聯性，從2010年的零飆升至90%，超過了美國國內生產毛額（GDP）成長對美國上市股票的重要性。

美銀並表示，在過去20年的全球GDP成長中，約30%來自中國，高於美國的21%，而史坦普500指數自1990 年以來的利潤率成長，有近80%是由全球化帶動。

美銀並發現，79家史坦普500成份股公司的營收，至少有5%來自中國，賭場營運商拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands ）在這方面的比重多達63%，競爭對手永利度假村（Wynn Resorts）的比重更高達70%，這兩家公司都專注於澳門博奕市場。其他依序為晶片製造商高通的60%、德州儀器的55%，以及雷射開發商 IPG Photonics的42%。

在全球方面，美銀列出303家上市公司（總市值超過19兆美元）至少5%的營收來自中國。