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美股吹響反攻號角後 周末5件事不可不知

編譯葉亭均／綜合外電
中國恒大擔保的美元債券周日到期，市場焦急等待償付結果。（路透）
中國恒大擔保的美元債券周日到期，市場焦急等待償付結果。（路透）

美股上周走勢震盪、周線收黑，不過上周五吹反攻號角，解封概念股重拾漲勢。接下來走勢將觀察美國公債殖利率變化、本周將公布的9月非農就業報告也是關鍵。以下為周末期間國際發生的重要大事：

●美國敦促中國停止對台灣的「挑釁性」軍事行動

隨著中國軍機擾台，在周末期間共計93架次解放軍軍機進入台灣防空識別區，數量連日創新高後，美國敦促中國暫停對台灣的「挑釁」施壓，稱這種軍事行動破壞地區穩定且可能導致「誤判」。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周日發表聲明說：「美國對台灣的承諾堅如磐石，致力於維護台灣海峽兩岸及地區內的和平與穩定」。

●中國恒大擔保的美元債券周日到期 市場焦急等待償付結果

中國恒大集團未按期向銀行、供應商和境內理財產品投資人支付款項，而且沒有任何跡象顯示該公司近期償付兩期美元債的利息。

由Jumbo Fortune Enterprises發行的2.6億美元債券將於10月3日到期，這只債券的擔保方包括中國恆大集團。由於到期日恰逢周日 ，因此實際償付日順延至周一。知情人士說，除非「未能支付」的情況是由行政性、技術性原因引發且公司在到期日後的五個工作日內進行了償付，否則到期未支付債券兌付資金將構成違約。

●特斯拉Q3交車再創歷史新高 克服供應鏈受擾困境

特斯拉（Tesla）2日公布，第3季全球交車量再寫新頁，達到創紀錄的24萬1300輛，優於市場預期，顯示這家美國電動車大廠正克服供應鏈受干擾的困境。

特斯拉上季交車量不僅比一年前成長73%，也優於特斯拉之前自己預測的22萬1952輛。該公司舊交車量紀錄是今年第2季的20萬1250輛。

●拜登：基建法案可以再等等 支出法案的規模可能下調

美國總拜登上周五調整民主黨對其經濟法案的預期，認為支出法案的規模會比原先規劃的3.5兆美元更小。另外，拜登在與眾院民主黨人舉行的閉門會議上表示，參議院通過的5500億美元新基礎設施法案可能還需等待。

美國眾院議長波洛西則將10月31日定為眾議院民主黨通過兩黨基建方案的目標日期。她說，之所以發放棄本周表決的計畫是因為無法獲得足夠票數。

●Marvel執行長：半導體晶片短缺將持續至2022年

資料儲存與網路晶片業者邁威爾科技（Marvell Technology）執行長墨菲（Matt Murphy）近日在一場由CNBC主辦的科技主管活動上表示，半導體短缺將持續到2022年，甚至可能超過2022年。

墨菲說：「現在，半導體市場的每一個終端市場都在同步成長。我在這個產業27年了，從未見過這種情況發生。如果一切如常…這將是一個非常痛苦的時期，包括2022年一整年。」

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