行動遊戲熱 今年全球營收估914億

儘管新冠肺炎疫情 肆虐全球經濟活動，但手機 遊戲市場規模卻逆勢向上，成為產業焦點。根據市場研調機構Newzoo最新報告預估，2021年全球行動裝置（手機+平板）遊戲營收 約914億美元，年增4.4%，占整體遊戲市場收入一半以上。

報告也預估，整體遊戲市場營收在2019至2024年之間，年均複合成長率則達到8.7%，最快將在2023年突破2000億美元大關。

遊戲業界人士表示，新冠肺炎疫情是推升遊戲市場需求快速增溫的關鍵原因，因為隔離、封城等防疫措施，致使全球各地的戶外社交活動遭到嚴重限制，而手機遊戲、家用遊戲顯然就是人們最佳的休閒活動之一，進而激勵用戶遊戲消費力大幅提升。

遊戲市場主要分為手機遊戲與家用遊戲二大類，其中又以手機遊戲成長力道最強。據悉，目前全球遊戲人口高達30億人，約有28億人會在手機、平板等行動裝置玩遊戲，約14億人在PC裝置玩遊戲，家用遊戲主機使用人口有9億人。

從上述數據觀察，行動裝置依然是目前全球遊戲市場主流，因此多數的遊戲開發商都會積極插旗此一市場，而手機遊戲市場最大的特色就是產品數量多、遊戲種類豐富，但產品壽命較短、市場競爭也十分激烈。

業界人士指出，雖然手機遊戲市場商機相當龐大，但是光是每天在App Store和Google Play兩大平台上市的遊戲就高達數百、甚至上千款，而真正能獲利的遊戲產品可能不到1%，因為玩家會有群聚的效應，大者恆大的市場規則在遊戲產業也是適用的。

若進一步分析2021年上半年的兩大平台營收變化，兩大平台總計營收高達447億美元，較去年同期增長17.9%，創下歷史新高；其中，App Store上半年遊戲收入約為260億美元，比去年同期增長 13.5%；而Google Play遊戲收入為187億美元，同期相比增幅達24.7%。

再細分遊戲商營收狀況，龍頭廠騰訊仍是手機遊戲收入霸主，旗下人氣手遊《王者榮耀》穩座營收王寶座，此一遊戲產品僅僅是上半年的收入就高達15億美元。

另一方面，如果從市場區域觀察，亞太地區擁有全世界最多的玩家，占全球玩家總數約55%，主要原因當然與亞太地區人口數比歐美地區高，但有趣的是，雖然亞太地區遊戲人口較高，但消費占比卻不如歐美市場。

根據報告顯示，歐洲與北美市場的玩家消費比率相當高，合計約占整體遊戲市場收入約四成，而歐洲與北美的遊戲人口占總遊戲人口分別是14%與7%，遠遠不及亞太區的55%。

不過雖然歐美遊戲消費意願高，但亞太區再近年來也快速成長，並且以中國大陸、日本、南韓、台灣等四個區域成長速度最為驚人。業界人士表示，主要原因是這些區域的遊戲產業已相當成熟，而且經濟發展均有一定的水準。

綜上所述，從各項數據來看，宅經濟的實力確實不容小覷。