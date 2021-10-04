貸款讀碩士？不一定划得來

國家學生信息交換所(National Student Clearinghouse)2020年9月估計，全美大學部註冊人數比2019年下降9.7%，但研究所碩士班增加6%；2021年春季班最新統計數據顯示，大學部註冊人數自2020年以來減少4.9%，碩士班卻增加4.6%。

即使碩士班註冊人數激增，借款機構、社會活動人士和媒體記者聲聲呼籲，學生債務危機值得關注，而且要留意碩士學位在全美1兆7000億元學貸債務中所扮演的角色。

以學貸債務的角度看，碩士生註冊人數大增令人憂心；但是從更寬廣角度看，碩士學位的成本與投資 收益可能差很多。

全國大學和雇主協會(National Association of Colleges and Employers)最近進行年度薪資調查，針對哪些碩士學位為畢業生創造最大收入增長進行分析，這種因取得學位而出現的薪資增長稱為「差異化」，結果發現，2021年，生物學碩士學位的差異化最明顯，獲得更高學位的畢業生收入增加約86.5%，社會學系學生獲碩士學位後，收入平均增加36.7%。

全國大學和雇主協會執行董事范德齊爾(Shawn VanDerziel)說，如果只為了獲得更多薪資而攻讀碩士學位，應根據特定職業的起薪、學位與薪資差異化之間的關係研判是否值得投資。

●先評估成本

EducationData.org估計，攻讀一個碩士學位成本通常介於3萬到12萬元，取決於學校、專業和課程為時多久，例如，教育 碩士學位通常花費5萬5200元，藝術碩士學位花費7萬2800元、科學碩士學位約6萬2300元。

根據美國大學理事會(College Board)2020年大學定價趨勢報告，公立學校的州內學生一年碩士課程平均費用(包括學費、雜費、食宿費)約1萬9630元，私立的非營利機構平均費用約4萬2030元。

最近，讓畢業生背負大筆學貸、卻沒有讓他們有條件取得高薪工作的高成本課程成為調查對象。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)列舉一例，強調哥倫比亞大學(Columbia University)電影科系近期畢業生背負聯邦學生貸款、平均欠債18萬1000元，獲得碩士學位兩年後，半數人的年收入低於3萬元。

●收入增多少

獲取碩士學位向來與得到更高收入息息相關。

根據勞工統計局，高中畢業的人平均每周收入746元，大學畢業生周薪接近1248元、碩士生則接近1500 元。

而且，疫情 下，坐擁高學歷的人所受經濟衝擊小得多。皮尤研究中心(Pew Research Center)發現，疫情爆發以來，高學歷工人失去醫療保險或無力付帳單的可能性大為降低。聯準會數據顯示，高中學歷的工人失業率是碩士生的兩倍。

例如，國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示，在碩士學位裡，授予數量最多的是商業和教育領域，收入潛力和學生人口統計數據差別大，涉及性別時特別明顯。

女性在商學碩士學位中約占39%，在教育碩士學位中占將近77%。

●對女性重要

喬治城大學教育與勞動力中心(Georgetown University Center on Education and the Workforce)經濟學家、教授兼主任卡內維爾(Anthony Carnevale)表示，對男性而言，碩士學位帶來的加薪效應最明顯，女性的效應則較小，主要原因是，女性比較可能在收入相對低的教育和社會學等領域攻讀碩士學位。

然而，研究表明，女性(尤其是黑人女性)通常需要獲得更高學位才能增加收入。

全國消費者法律中心學貸借款人援助項目(National Consumer Law Center's Student Loan Borrower Assistance Project)主任余女士(Persis Yu)說，擁有碩士學位的非裔女性收入還是比只有大學學位的白人男性低，女性、有色人種，尤其是有色人種女性，確實要獲得更高學歷才能在職場上競爭。

在這種情況下，想攻讀碩士班必須兼顧若干因素，包括熱情、個人情況和財務評估。

范德齊爾補充，人們還應考量，是否需要碩士學位才能進入所選擇的領域、以及長遠來看是否要靠高學歷才有薪資增加的潛力，總之，要全面衡量職業生涯。他說，並非所有碩士都具有薪資增加的效益，而且市場將如何變化難以逆料，也許目前雇主願意因高學歷多付薪資，五年後未必如此。