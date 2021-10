貸款讀碩士？不一定划得來

國家學生信息交換所(National Student Clearinghouse)2020年9月估計,全美大學部註冊人數比2019年下降9.7%,但研究所碩士班增加6%;2021年春季班最新統計數據顯示,大學部註冊人數自2020年以來減少4.9%,碩士班卻增加4.6%。

即使碩士班註冊人數激增,借款機構、社會活動人士和媒體記者聲聲呼籲,學生債務危機值得關注,而且要留意碩士學位在全美1兆7000億元學貸債務中所扮演的角色。

以學貸債務的角度看,碩士生註冊人數大增令人憂心;但是從更寬廣角度看,碩士學位的成本與投資 收益可能差很多。

全國大學和雇主協會(National Association of Colleges and Employers)最近進行年度薪資調查,針對哪些碩士學位為畢業生創造最大收入增長進行分析,這種因取得學位而出現的薪資增長稱為「差異化」,結果發現,2021年,生物學碩士學位的差異化最明顯,獲得更高學位的畢業生收入增加約86.5%,社會學系學生獲碩士學位後,收入平均增加36.7%。

全國大學和雇主協會執行董事范德齊爾(Shawn VanDerziel)說,如果只為了獲得更多薪資而攻讀碩士學位,應根據特定職業的起薪、學位與薪資差異化之間的關係研判是否值得投資。

●先評估成本

EducationData.org估計,攻讀一個碩士學位成本通常介於3萬到12萬元,取決於學校、專業和課程為時多久,例如,教育 碩士學位通常花費5萬5200元,藝術碩士學位花費7萬2800元、科學碩士學位約6萬2300元。

根據美國大學理事會(College Board)2020年大學定價趨勢報告,公立學校的州內學生一年碩士課程平均費用(包括學費、雜費、食宿費)約1萬9630元,私立的非營利機構平均費用約4萬2030元。

最近,讓畢業生背負大筆學貸、卻沒有讓他們有條件取得高薪工作的高成本課程成為調查對象。

《華爾街日報》(The Wall Street Journal)列舉一例,強調哥倫比亞大學(Columbia University)電影科系近期畢業生背負聯邦學生貸款、平均欠債18萬1000元,獲得碩士學位兩年後,半數人的年收入低於3萬元。

●收入增多少

獲取碩士學位向來與得到更高收入息息相關。

根據勞工統計局,高中畢業的人平均每周收入746元,大學畢業生周薪接近1248元、碩士生則接近1500 元。

而且,疫情 下,坐擁高學歷的人所受經濟衝擊小得多。皮尤研究中心(Pew Research Center)發現,疫情爆發以來,高學歷工人失去醫療保險或無力付帳單的可能性大為降低。聯準會數據顯示,高中學歷的工人失業率是碩士生的兩倍。

例如,國家教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據顯示,在碩士學位裡,授予數量最多的是商業和教育領域,收入潛力和學生人口統計數據差別大,涉及性別時特別明顯。

女性在商學碩士學位中約占39%,在教育碩士學位中占將近77%。

●對女性重要

喬治城大學教育與勞動力中心(Georgetown University Center on Education and the Workforce)經濟學家、教授兼主任卡內維爾(Anthony Carnevale)表示,對男性而言,碩士學位帶來的加薪效應最明顯,女性的效應則較小,主要原因是,女性比較可能在收入相對低的教育和社會學等領域攻讀碩士學位。

然而,研究表明,女性(尤其是黑人女性)通常需要獲得更高學位才能增加收入。

全國消費者法律中心學貸借款人援助項目(National Consumer Law Center's Student Loan Borrower Assistance Project)主任余女士(Persis Yu)說,擁有碩士學位的非裔女性收入還是比只有大學學位的白人男性低,女性、有色人種,尤其是有色人種女性,確實要獲得更高學歷才能在職場上競爭。

在這種情況下,想攻讀碩士班必須兼顧若干因素,包括熱情、個人情況和財務評估。

范德齊爾補充,人們還應考量,是否需要碩士學位才能進入所選擇的領域、以及長遠來看是否要靠高學歷才有薪資增加的潛力,總之,要全面衡量職業生涯。他說,並非所有碩士都具有薪資增加的效益,而且市場將如何變化難以逆料,也許目前雇主願意因高學歷多付薪資,五年後未必如此。