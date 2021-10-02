克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

美國 債務上限危機進入危機倒數時刻，至今國會民主、共和兩黨仍僵持不下，該如何拆除這枚萬一引爆後果不堪設想的定時炸彈？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 的建議是：鑄造1兆美元的白金幣。

克魯曼在紐約時報專欄撰文說，上過公民課的學生都知道，聯邦支出與稅務政策是依循一套立法程序而訂定：國會通過法案，總統若不加以否決，法案就變成法律，就這麼簡單。然而，另要按照預算程序走，聯邦政府若需要擴大舉債，必須取得國會授權。

照理說，國會授權只是技術性步驟，畢竟國會通過的支出和稅務法案若導致預算赤字，由國會批准擴大舉債不也理所當然？不批准才沒道理，不僅因為那會癱瘓政府運作，也因為那將引爆金融災難——美國政府發行的公債是當今全球金融體系的基石，不計其數的交易用它來當作擔保品。若是切斷美國聯邦政府的現金流、導致國債違約， 可能觸動全球金融體系崩潰。

但克魯曼指出，今日的共和黨 已變得既激進又冷血。別忘了當初多數共和黨議員甚至拒絕確認拜登當選總統；凡是共和黨人入主白宮時，該黨就開懷授權聯邦政付舉債數兆美元，但若換成民主黨人當總統，共和黨就把債限變成武器。例如，歐巴馬當總統時，共和黨人就拿債限當要脅，除非歐巴馬同意削減支出，否則悍然拒絕提高債限。

現在情況更糟，民主黨雖控制國會兩院，但共和黨利用議事干擾（filibuster）手段阻撓提高債限，坐視數周後將面臨撞牆（觸及28.4兆美元債務上限）、無法償付債務的危機。

克魯曼舉例說，共和黨參議員麥康諾宣稱：「要共和黨幫民主黨提高舉債上限，好讓他們能馬上強行通過社會主義式揮霍方案，傷害美國家庭並協助中國？門都沒有！」同黨的魯比歐也常發表這類不知所云的胡言亂語，比方推文說：「3.5兆美元拜登計畫不是社會主義，而是馬克斯主義。」

克魯曼認為，共和黨這種種行為的背後，是認定如果壞事發生，選民必定怪罪拜登。基於共和黨老是這麼胡來，克魯曼建議拜登政府：「鑄造1兆美元白金幣，或宣告憲法授權發債，以支應政府運作之需。」

他解釋，美國法律有個奇特的條款，授權財政部鑄造、發行白金幣（主要作紀念用途），數量和面額不限。因此，財長葉倫大可鑄造面值1兆美元的白金硬幣——不必內含等值的白金——然後存在聯準會（Fed），再提領這1兆美元轉到財政部帳戶，以便繼續償付債務，無須舉借新債。

另一做法，是拜登宣告，美國憲法第14條修正案明言「聯邦債務的有效性不容置疑」，這使債務上限有違憲爭議，財政部可予以漠視。

克魯曼承認，這些手段看似很蠢，但國債違約重大危機當前，誰在乎蠢不蠢。這麼做也可能遭到法律挑戰，但可爭取更多時間研擬更佳解決之道。共和黨想必會大肆撻伐，但過往經驗顯示，選民最在乎結果如何，民主黨只要能拆除這枚破壞威力極大的炸彈，其餘不足為慮。