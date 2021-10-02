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策略師：美股10月將超越近期高點

財經新聞組／綜合報導
10月讓人聯想到股市崩盤，但其實表現不錯。（路透）
10月讓人聯想到股市崩盤，但其實表現不錯。（路透）

10月向來名聲不佳，但第4季對美股來說大多走升。

即使對聯準會(Fed)緊縮、債務上限、中國開發商恒大和新冠疫情感到擔憂，但許多策略師預計，在經歷近日的動盪後，美股10月將超越近期高點。

根據CFRA數據，史坦普500指數第4季平均漲幅為3.9%，自二戰以來每5年至少上漲4次。次佳的是第1季，平均漲幅為2.3%。最糟的是第3季，僅上漲0.6%。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)指出，「2021年第4季的回報可能會高於平均水平。然而，在10月典型的動盪時期，投資人最好保持謹慎，因為與其他11個月的平均水平相比，波動性高出36%。」

Bespoke Investment Group分析，歷史上若史指前3季走升，通常第4季會繼續上漲，但10月和當季回報率低於正常水平，而9月通常下跌，「自1928年以來，史指9月有50次下跌。在這50次中，10月平均下跌0.41%，第4季僅上漲0.75%。」但若9月表現良好，史指在10月平均上漲1.6%，第4季平均上漲5%。

Bespoke發現，雖然10月因1929年和1987年股市崩盤而名揚千古，但通常走勢上揚。例如，道瓊工業平均指數在過去50年的10月有60%上揚，平均漲幅0.5%。9月大多是下跌，平均跌幅為0.9%。

美股在新一季面臨的首要障礙就是8日發布的就業報告，這可能是Fed決定何時縮減其每月1200億元購債計畫的最終臨門一腳。

根據FactSet的初步共識，經濟學者預計9月將新增約47.5萬個工作崗位。8月僅新增23.5個，比預期少了50萬個。

美國商銀全球經濟研究主管哈里斯(Ethan Harris)表示：「Fed延後縮表的唯一可能是數字非常疲弱，接近於零。」「任何新增10萬或20萬的數字，Fed都會繼續推進縮表。」

第4季的另一件大事可能是Fed緊寬鬆政策的開始。市場普遍預計Fed將在11月宣布開始放緩購債步伐，Fed主席鮑爾預計明年年中開始執行。

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