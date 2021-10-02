誰最夠資格挑戰特斯拉 這個人點名德國車廠

原為日產汽車 最高負責人、如今卻成國際逃犯的高恩(Carlos Ghosn)認為，德國 汽車製造商最有能力挑戰電動車 領導者特斯拉。

高恩在黎巴嫩接受CNBC專訪時，特別點名Mercedes-Benz和福斯汽車，「在我看來，只有德國公司能挑戰。」「德國人是第一個在2008年嚴厲批評和嘲笑電動車後，突然發現必須採取行動並迅速實際執行的人。」

戈恩正在宣傳他所著名為《破碎的聯盟：全球汽車帝國的興衰內幕》新書，他說日本汽車製造商在轉向電動車方面進展緩慢，這將對它們造成傷害。他沒有提到通用汽車(GM)或福特汽車，這兩家公司都在電動車科技上投資了數百億元。

福斯汽車在全球擴大其電動車銷量方面最積極。這家德國汽車製造商希望到2030年時，其福斯汽車品牌在歐洲銷售的70%以上是電動車；在美國和中國則預計屆時有半數銷售車輛是電動車。

有關最近電動車新創企業如雨後春筍般激增，高恩表示，他相信許多公司「只要齊心協力，就會繁榮發展」。他沒有點名，但最受矚目的公司包括Rivian、Lucid、Fisker和Lordstown Motors。

他說，「我非常看好一些以電動車和自駕車為目標的新創企業。」

一直堅稱清白的高恩表示，他逃離日本是因為獲得公正審判的機會「為零」。他於2018年11月在日本因涉嫌財務不當行為和濫用公司資源而被捕，之後2019年12月29日在前美國陸軍特種部隊成員泰勒(Michael Taylor)和其子(Peter Taylor)幫助下秘密逃離日本。

戈恩1日重申希望有朝一日能離開黎巴嫩。