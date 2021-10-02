默克發表口服藥 道指大漲482點

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。

道瓊工業平均指數 上漲482.54點或1.43%至3萬4326.46點。史坦普500指數上漲49.5點或1.15%至4357.04點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲118.12點或0.82%至1萬4566.7點，終止連續5日跌勢。

製藥商默克(Merck)和Ridgeback Biotherapeutics表示，對新冠病毒的口服抗病毒治療可將輕度或中度病例的住院或死亡風險降低50%後，道指成分股默克上漲8.37%。兩家公司將為治療尋求緊急授權。

默克的新藥也提振了旅遊股。皇家加勒比(Royal Caribbean)和拉斯維加斯金沙(Las Vegas Sands)分別上漲3.71%和4.32%。西南航空上漲5.68%，領漲航空股，因摩根大通調升評級，並表示該類股的大部分個股都值得買進。銀行股也上漲，協助道指跑贏大盤。

包括Moderna在內的疫苗股在默克新聞發布後下跌。

10年期美國 國債殖利率 回落至1.50%以下。9月底殖利率飆升重創了科技股。

數據方面，8月個人收入增加0.2%，符合預期。核心個人消費支出物價指數同比上漲3.6%，為30多年來最大漲幅。