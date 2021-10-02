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中國前司法部長傅政華落馬 曾端掉「天上人間」

嬌生疫苗罕見副作用 歐盟建議列入深部靜脈血栓

財經簡訊

財經新聞組／整理

谷歌取消用戶銀行服務計畫

谷歌將取消直接向用戶提供銀行服務的計畫。該公司近2年前首次宣布其銀行計畫，將與花旗集團和Stanford Federal Credit Union合作，自2021年起允許用戶經由其Google Pay App開設銀行帳戶。谷歌將提供一項名為「Plex」的支票及儲蓄帳戶，沒有月費、透支費用或最低餘額限制。

谷歌、DeepMind在英遭提告

Alphabet旗下谷歌和姊妹公司DeepMind在英國因未經同意獲取和處理超過100萬患者病歷而面臨法律訴訟。英國律師事務所Mishcon de Reya宣布代表Andrew Prismall和大約160萬其他個人向高等法院提出索賠，DeepMind取得他們的病歷，以開發名為Streams的患者監測App。

8月PCE指數 30年來新高

商務部報告，由於供應鏈中斷和高度需求加劇物價壓力，8月通貨膨脹率創下30年新高。剔除食品和能源成本的核心個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%，年增3.6%；略高於《道瓊》預測的0.2%和3.5%，為1991年5月以來最高水平。PCE物價當月上漲0.4%，年增4.3%，為1991年1月以來新高。

航空公司強制員工打疫苗

阿拉斯加航空和捷藍航空告訴員工，根據最新聯邦規定，他們必須最遲在12月8日前接種新冠疫苗。拜登總統上月表示，政府將發布規定，要求聯邦承包商員工接種疫苗，航空公司屬於此類，因為它們接送政府員工並提供服務給100名員工以上的企業。

晶片不足 GM銷售減逾30%

由於半導體晶片的持續短缺中斷汽車生產並削減了經銷商庫存，通用汽車(GM)第3季美國汽車銷量較去年減少逾30%。7月到9月其銷量約為44.7萬輛，年減32.8%，降幅略大於產業分析師預期的28.9%到31.5%。GM的每個品牌都出現2位數的銷售損失，其中雪佛蘭大減36.1%。

亞馬遜發表家用聲控機器人

亞馬遜硬體部門負責人林普(Dave Limp)表示，該公司本周發表的家用聲控機器人Astro，將優先專注於居家安全，之後再發展成為一種可以提供飲料或進行視訊通話的產品。Astro配備感應器，可以在整個家庭和物體周圍順暢導航。它使用2個高通晶片，支持視覺ID等功能，可以分辨不同用戶。

谷歌 汽車 晶片

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