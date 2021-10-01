告別9月慘淡走勢後 股市10月表現會如何？可能還是差

繼9月股市走勢慘淡後，10月還可能再跌。歐新社

9月股市走勢慘淡，進入10月，投資人情緒並沒有明顯的變化。從歷史上來看，美股 表現有可能再跌，但與中國相關的市場，往往在長假期間回穩甚至反彈。

美股三大指數 月線全收黑：史坦普500 指數下跌3.5%，寫下2020年3月以來最差的單月表現，道瓊工業指數和那斯達克綜合指數分別挫低3%和4.5%。

從歷史上看，10月的美股不一定會好轉。追溯到史坦普500指數成立之初，該指數9月下跌2%或更多後，10月平均會下跌0.4%。道瓊工業指數在9月出現同等跌幅後，10月繼續下跌1%。但納斯達克指數10月平均上漲1.7%。

目前沒有跡象顯示美股觸底了。Macro Risk Advisors首席技術策略師John Kolovos 表示：「直到看到大拋售或衝動性買盤前，不能排除史坦普500指數向200日移動平均線靠攏的可能性。」該指數的200日移動平均線目前位於4,135點附近，較昨日收盤下跌4%。

由於公債殖利率飆升，促使投資人逃離高市值科技股，美股重挫。令人心生疑慮的還有對政府債務上限的擔憂、圍繞美國聯準會的政治批評聲浪，以及供應鏈中斷問題。

但在周二，大屠殺最慘的一天，也沒出現恐慌。根據高盛編製的客戶數據，當時史坦普500指數下跌2%，避險基金的賣空持平，不像9月20日的較小跌幅卻引發看跌頭寸增加5.5%。彭博資訊顯示，周二的ETF資金外流17億美元，落後9月20日的外流120億美元。

廣義上來說，恐懼還沒達到該逢低買入的水準。DataTrek Research聯合創辦人Nicholas Colas說，芝加哥期權交易易波動率指數（VIX）本月峰值是25.7，低於通常所謂「可交易低點」的36。他建議長期投資人為「接下來艱難的幾周做好準備」。

Miller Tabak + 公司的首席市場策略師Matt Maley說，一年前，美國公債殖利率躍漲，促使史坦普500指數邁向10%的修正，隨著聯準會在貨幣政策上變得較鷹派，美股可能出現更大的動盪。

但投資人可能在未來幾周迎來對全球風險資產較有利的環境。MCSI新興市場指數9月挫低4.5%後，受到數月動盪折磨的陸股交易員努力尋找催化劑，「黃金周」可以提供一個顯示消費距離觸底反彈還有多遠的指標。

從歷史看，過去10年，新興市場股票會在10月領漲，平均報酬率達到2.6%。