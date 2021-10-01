初請失業金人數 2個月新高

勞工部表示，上周初請失業金人數再升至36.2萬人，高於預計的33.5萬人，是8月7日當周的37.7萬人以來最高水平，顯示在與Delta變種病毒對抗之際，招聘仍然疲軟。4周移動均數小幅走低至33萬5750人；有一周時間落差的持續申領數升至284萬人，增加13.1萬人。

Bed Bath & Beyond 股價 跌22%

Bed Bath & Beyond表示，8月購物客流量急降，對第2財季業績造成打擊，股價大跌22.18%。該公司還面臨整體產業供應鏈的複雜問題，CEO特里頓(Mark Tritton)表示這種情況「到處都是」，該公司成本在夏季月份不斷攀升，尤其是在8月第2季末，這侵蝕了銷售額和獲利。

馬斯克股票 基金出清套現

The Social Capital創始人兼CEO帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)表示，他在「過去一年左右時間裡」拋售了馬斯克的特斯拉 持股，利用其高股價產生現金來投資其他領域。他向來看多特斯拉，1月時表示特斯拉股價上看800元，甚至可能翻倍。特斯拉今年來上漲10.7%。

晶片短缺 新車銷量恐續減

Cox Automotive、Edmunds和J.D. Power/LMC Automotive的預測顯示，7月至9月的汽車銷量不到340萬輛，較去年同期因新冠病毒疫情而受抑制的銷量下降13%至14%。而因新車的晶片持續短缺，這種嚴重下降情形只會更形惡化，預計9月將再下降24%至26%，第3季新車銷售下跌至少13%。

聯航解雇令 未打疫苗 員工減半

聯合航空表示，越來越多員工提出新冠疫苗接種證明，讓不遵守接種規定而面臨解雇的員工數量減少近半。聯航自28日起已啟動解雇593名拒絕接種疫苗員工的程序，但仍需數周時間。本周有更多員工上傳其接種證明，到30日，只剩320名員工尚未提出證明。

Iqos電子菸 禁止在美銷售

國際貿易委員會(ITC)裁定，菲利普莫里斯國際(Philip Morris International)和奧馳亞(Altria)必須停止銷售和進口Iqos電子菸設備，因為競爭對手R.J. Reynolds提告。指Iqos電子菸侵犯了R.J. Reynolds兩項專利。菲利普莫里斯將提出上訴，奧馳亞則表示兩家公司正在共同制訂應變方案。