我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

財經簡訊

財經新聞組／整理

初請失業金人數 2個月新高

勞工部表示，上周初請失業金人數再升至36.2萬人，高於預計的33.5萬人，是8月7日當周的37.7萬人以來最高水平，顯示在與Delta變種病毒對抗之際，招聘仍然疲軟。4周移動均數小幅走低至33萬5750人；有一周時間落差的持續申領數升至284萬人，增加13.1萬人。

Bed Bath & Beyond 股價跌22%

Bed Bath & Beyond表示，8月購物客流量急降，對第2財季業績造成打擊，股價大跌22.18%。該公司還面臨整體產業供應鏈的複雜問題，CEO特里頓(Mark Tritton)表示這種情況「到處都是」，該公司成本在夏季月份不斷攀升，尤其是在8月第2季末，這侵蝕了銷售額和獲利。

馬斯克股票 基金出清套現

The Social Capital創始人兼CEO帕里哈皮蒂亞(Chamath Palihapitiya)表示，他在「過去一年左右時間裡」拋售了馬斯克的特斯拉持股，利用其高股價產生現金來投資其他領域。他向來看多特斯拉，1月時表示特斯拉股價上看800元，甚至可能翻倍。特斯拉今年來上漲10.7%。

晶片短缺 新車銷量恐續減

Cox Automotive、Edmunds和J.D. Power/LMC Automotive的預測顯示，7月至9月的汽車銷量不到340萬輛，較去年同期因新冠病毒疫情而受抑制的銷量下降13%至14%。而因新車的晶片持續短缺，這種嚴重下降情形只會更形惡化，預計9月將再下降24%至26%，第3季新車銷售下跌至少13%。

聯航解雇令 未打疫苗員工減半

聯合航空表示，越來越多員工提出新冠疫苗接種證明，讓不遵守接種規定而面臨解雇的員工數量減少近半。聯航自28日起已啟動解雇593名拒絕接種疫苗員工的程序，但仍需數周時間。本周有更多員工上傳其接種證明，到30日，只剩320名員工尚未提出證明。

Iqos電子菸 禁止在美銷售

國際貿易委員會(ITC)裁定，菲利普莫里斯國際(Philip Morris International)和奧馳亞(Altria)必須停止銷售和進口Iqos電子菸設備，因為競爭對手R.J. Reynolds提告。指Iqos電子菸侵犯了R.J. Reynolds兩項專利。菲利普莫里斯將提出上訴，奧馳亞則表示兩家公司正在共同制訂應變方案。

特斯拉 股價 疫苗

上一則

Google搜尋引擎將改頭換面

下一則

小米搶智慧電動車人才 祭10億股股權激勵

延伸閱讀

特斯拉告2維權車主「侵害名譽」 各索賠500萬

特斯拉告2維權車主「侵害名譽」 各索賠500萬
自動駕駛撞五警 特斯拉挨告

自動駕駛撞五警 特斯拉挨告
「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」

「一次都沒提特斯拉」馬斯克批評拜登政府有「偏見」
車主酒醉、特斯拉自駕撞德州五警 供酒餐廳一併被告

車主酒醉、特斯拉自駕撞德州五警 供酒餐廳一併被告

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼評恒大危機：不是李曼 而是Barbaru時刻

2021-09-25 11:35
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。 路透

除了恒大 限電也可能重創中國經濟與全球市場

2021-09-26 06:39
好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

2021-09-25 02:15
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄

影／兩輪衝出路面 SUBARU北卡「恐怖」超車全都錄
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明