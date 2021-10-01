美元走強 工業股恐疲軟

市場分析師表示，強勢美元可能會帶來一些麻煩。由於投資人相信聯準會(Fed)可能在年底前開始縮減部分寬鬆措施，美元指數 本周觸及一年高點。

Fundstrat Global Advisors全球技術分析負責人紐頓(Mark Newton)表示，如果美元漲勢繼續下去，有些工業股可能會陷入困境，「許多這類工業企業大部分收入往往來自海外。」

比如說，開拓重工就有60%以上銷售額來自美國以外地區。

他表示，「由於美元一直飆升，工業類股一直走勢疲軟。」自美元於5月25日觸底反彈後下跌超過3.5%。

紐頓說，「我自己的技術分析證明，從現在到10月中旬，美元將漲至95.35附近，可能導致工業類股在未來3到5周內面臨更多拋售壓力。」

美元指數30日徘徊在94.2元左右。

他指出，如果真的出現這種情況，開拓重工可能會變得有吸引力。雖然173元至175元的範圍已「值得買進」，但「看來它的確還需要跌得更多，而且當前正處於非常疲軟的季節性時期。」

開拓重工收跌2.98%至191.97元。

紐頓說，「173到175是第一個區間，然後是167。」「現在最好採取逢低買進。它的走勢仍然是負面的，美元仍在持續上升中，所以保持耐心是正確的。」

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，美元的主導地位也可能損害另一塊市場，「美元上漲的最大受害者將是黃金。」

他警告：「由於名目殖利率 提高，實際利率殖利率提高，將對黃金施加進一步的下跌壓力。」「此外，黃金現在正面臨來自加密貨幣非常非常強大的競爭壓力。」

施洛斯伯格說，這可能會限制金價 ，「金價可能會跌破1700元，讓很多黃金多頭感到失望。」

黃金30日在1757元左右徘徊。