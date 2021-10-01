道指下跌546點 史指1年半最糟

美股30日大跌，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。

道瓊工業平均指數 在開盤上漲後收跌546.8點或1.59%報3萬3843.92點。史坦普500指數下跌51.92點或1.19%收4307.54點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌63.86點或0.44%收1萬4448.58點。

史指全月下跌逾4%，是2020年3月新冠疫情爆發以來最糟單月走勢。道指和那指則是創下2021年最糟單月走勢。

對通膨和供應鏈問題的擔憂繼續阻礙市場。Bed Bath & Beyond早盤下跌超過20%，該公司表示這些問題影響其第2季業績。這項消息也打壓其他零售股，Walgreens Boots Alliance和Home Depot分別下跌3.37%和2.57%，成為道指表現最差的2支個股。

最近幾周表現最好的能源和金融類股回落。高盛和摩根大通下跌超過1.3%。

科技股跑贏大盤，但那指仍連續第5個交易日下跌。科技股受到近期10​ 年期美國 國債殖利率 上漲的打擊；本周之初該殖利率突破1.567%，但30日小幅回落。

蘋果和亞馬遜在早盤走高後收跌。晶片巨頭輝達和Netflix成功守住漲幅，但收盤遠低於盤中高點。

本季道指下跌1.9%，而那指小跌0.3%，史指小漲，今年來仍上漲15%。