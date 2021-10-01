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專家：股市低迷 轉向債券避震

財經新聞組／綜合報導

美股本月下跌，對出現修正或更糟的預測越來越多。因此，許多投資人猶豫是否該將部分資金轉移到債券，債券的回報率可能偏低，但損失風險通常低於股票

科羅拉多州科羅拉多泉(Colorado Springs)Wealth Logic認證財務規畫師(CFP)和創始人羅斯(Allan Roth)說，「債券的本質是：在股票下跌時可以發揮避震器的關鍵作用。」

事實上，與股票占比較高的投資組合相比，債券占比較大的投資組合往往能從經濟低迷中恢復得更快。

根據嘉信理財(Charles Schwab)資料，在2008年金融危機時，股票超過70%、其餘為債券和現金的投資組合需要2年多時間才能復原。相比之下，70%以上債券和現金、其餘為股票的投資組合只需要7個月。

但專家表示，並非所有債券都能在艱困時提供保護。

Robertson Stephens投資長凱茲(Stuart Katz)表示，「高收益債券與股票高度相關。」

相反地，羅斯推薦一種基金，像是Vanguard Total Bond Fund，該基金有大約65%是美國政府債券，「因為只有美國政府才能印錢。」

晨星(Morningstar)策略師雅各布森(Eric Jacobson)發現，即使美國國債在過去10年的年回報率只有3%左右，但在晨星追踪的許多債券基金中，它們占比達25%以上。這是因為當股市走勢惡化，債券往往變成保險。

根據雅各布森的計算，當史坦普500指數在2020年2月至年3月期間下跌超過20%時，10年期美國國債上漲了8%。

不過，專家警告毋須太過緊張。將過多資金存入債券或現金可能與在股市上投入過多資金一樣具有風險。

雅各布森發現，過去10年史指幾乎每個3個月滾動周期表現都超過晨星核心債券指數。

與此同時，債券也有其自身的風險。凱茲表示：「債券面臨著許多不利因素，包括通膨上升的威脅和利率上升的可能性。」

債券 投資 股票

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