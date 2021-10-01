學者：供應鏈危機 恐停滯性通膨

供應鏈危機恐導致停滯性通膨出現。（路透）

經濟學者羅奇(Stephen Roach)警告，美國 可能重現1970年代類型的通貨膨脹。

這位前摩根史坦利亞洲主席擔心因中國 陷入困境的供應鏈 推升能源價格，可能成為關鍵轉折點。

本周原油價格自2018年以來首次突破每桶80元，隨後跌至75元上下。

羅奇說，「過去一年半我們的確遇到供應鏈問題，影響了許多大宗商品、半導體等投入產品。而現在中國因此而出現能源和電力的短缺。」

當中國去年努力應對新冠疫情封鎖時，羅奇就已對中國供應鏈問題發出警告。

也是耶魯大學亞洲資深研究員兼權威專家的他說，「只要供應鏈問題再惡化，就可能出現停滯性通膨。」「不幸的是，結果可能是難以避免。」

停滯性通膨是指在經濟成長放緩之際物價相對走高的狀態。

羅奇說，「這讓人對整體經濟前景感到擔憂，並引發對央行政策明智與否的嚴重懷疑，尤其是聯準會(Fed)。」

羅奇向來對Fed的寬鬆貨幣政策抱持批評態度，質疑在急劇且可能長期通膨情況下似乎無須採取過度寬鬆措施。

他說，「供應鏈瓶頸持續存在的可能性，會從一個地區傳染到另一個地區，這與1970年代的情況驚人地類似，代表通膨將比想像維持在高點更久。」「Fed已經開始自我推翻其最近認為通膨壓力將迅速消退的觀點。」

他認為，如果停滯性通膨成真，可能會出現在假期消費旺季，「衝擊將主要展現在售價上。」「我們需要更仔細地審視潛在風險。」

兩個月前，羅奇曾警告美國和中國正處於冷戰初期。如今他認為，隨著中國力主「共同富裕」推動財富平衡，這種對立關係仍然存在，「真正的風險是執政戰略的潛在巨變。」