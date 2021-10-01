學者：供應鏈危機 恐停滯性通膨
經濟學者羅奇(Stephen Roach)警告，美國可能重現1970年代類型的通貨膨脹。
這位前摩根史坦利亞洲主席擔心因中國陷入困境的供應鏈推升能源價格，可能成為關鍵轉折點。
本周原油價格自2018年以來首次突破每桶80元，隨後跌至75元上下。
羅奇說，「過去一年半我們的確遇到供應鏈問題，影響了許多大宗商品、半導體等投入產品。而現在中國因此而出現能源和電力的短缺。」
當中國去年努力應對新冠疫情封鎖時，羅奇就已對中國供應鏈問題發出警告。
也是耶魯大學亞洲資深研究員兼權威專家的他說，「只要供應鏈問題再惡化，就可能出現停滯性通膨。」「不幸的是，結果可能是難以避免。」
停滯性通膨是指在經濟成長放緩之際物價相對走高的狀態。
羅奇說，「這讓人對整體經濟前景感到擔憂，並引發對央行政策明智與否的嚴重懷疑，尤其是聯準會(Fed)。」
羅奇向來對Fed的寬鬆貨幣政策抱持批評態度，質疑在急劇且可能長期通膨情況下似乎無須採取過度寬鬆措施。
他說，「供應鏈瓶頸持續存在的可能性，會從一個地區傳染到另一個地區，這與1970年代的情況驚人地類似，代表通膨將比想像維持在高點更久。」「Fed已經開始自我推翻其最近認為通膨壓力將迅速消退的觀點。」
他認為，如果停滯性通膨成真，可能會出現在假期消費旺季，「衝擊將主要展現在售價上。」「我們需要更仔細地審視潛在風險。」
兩個月前，羅奇曾警告美國和中國正處於冷戰初期。如今他認為，隨著中國力主「共同富裕」推動財富平衡，這種對立關係仍然存在，「真正的風險是執政戰略的潛在巨變。」
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