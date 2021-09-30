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DIY也變貴 油漆供應貨少價高 3熱門色彩需求增

編譯王巧文／綜合外電
美國油漆和塗料大廠Sherwin-Williams表示，正面臨供應受限與原料成本上漲的問題。（美聯社）
美國油漆和塗料大廠Sherwin-Williams表示，正面臨供應受限與原料成本上漲的問題。（美聯社）

隨著全球供應鏈因新冠疫情和颶風的影響而陷入混亂，衝擊各國經濟，波及的產業也愈來愈多，油漆塗料業成為最新遭遇逆風的產業。

美國油漆和塗料大廠Sherwin-Williams表示，儘管市場需求強勁，但正遭遇原物料短缺困境，生產成本也提高，並下修全年營收和獲利預測。

Sherwin-Williams執行長John Morikis說，由於整體產業原料供應持續受限、價格通膨也比原先預期升高，預料第4季的供應情況將不會如原先預期般好轉，屆時價格也不會如原先預期的下滑。

Sherwin-Williams主管預估，今年原料成本將以高兩位數百分比的幅度上漲，第4季將上漲超過20％。從用於製作塗料的樹脂及聚合物，到生產油漆罐的鋼材等產品價格走高，都在推升該公司的成本。Sherwin-Williams也正在調漲產品價格，以因應原料成本上揚。

此外，今年稍早暴風雪侵襲德州導致停電，損及一些供應商的工廠，導致供應受擾。執行長John Morikis說，德州供應商營運的恢復速度比先前所說的還慢，一些供應商的營運水準在七個月後仍未能恢復暴風雪之前的情況。艾達颶風對供應商的衝擊，也加劇供給問題。

德州嚴寒減緩了石油生產，而石油是油漆的關鍵原料。其他商品的短缺堵塞了供應鏈，與此同時，對尚蒂伊蕾絲(Chantilly lace)、三角黑色(tricorn black)和綠色煙熏(green smoke)這3種最熱門顏色的需求卻不斷增加。

Sherwin-Williams財務長Allen Mistysyn表示：「現實就是供應鏈市場緊俏，而且市場需求很強，我們預期原料成本將維持在高檔一段時間。」

德州 供應鏈 石油

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