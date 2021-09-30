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投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

編譯黃淑玲／綜合外電
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人與全球經濟現在面臨的危機又大又多，彭博資訊訪問金融界被認為最有眼界的三位人士：人稱「女股神」的方舟投資創辦人伍德（Cathie Wood）、安聯集團首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）、古根漢投資董事長米納德（Scott Minerd），談論未來五到十年，他們最憂心的問題。

伍德：通貨緊縮

與目前的熱門議題通貨膨脹相反，伍德認為下個經濟大危機是「通貨緊縮」。她說，我們處在一個從來沒有進入過的時代，如今引領創新的五大科技平台：去氧核糖核酸（DNA）定序、機器人、能源儲備、人工智慧（AI）和區塊鏈技術。他們的運用成本趨勢全都是會跌價而非漲價。

例如DNA定序，18年前定序整個人體基因組需要27億美元和13年的電腦運算，現在只要幾小時的運算和500美元。另有數據指出，電動車的銷量每增加一倍，車價就可下跌約15%。還好這類跌價是好的通縮，能促進經濟活動，推動創新。

供應鏈的景氣周期，現在出現有趣信號。新冠疫情打亂供應秩序帶來當前的商品勞務價格高漲，嚇到有關業者拚命兩倍、三倍地下單擔心搶不到貨。伍德認為，價格漲得太快太離譜，景氣循環很快會急轉直下，原物料商品與其他物價，將急遽下跌。

埃里安：社會不公

埃里安最關心社會不公的現象。新冠疫情令社會更加不公平，美國聯準會增加流動性的措施，助長資產價格上漲，而擁有資產的是富有的人。形成富者愈富，貧者愈貧。然而富人總體的花費其實是少的，絕大多數的窮人集合起來的開支才是大宗。當貧者無力消費時，經濟成長就會出問題。

政治也會因為社會不公而走向民粹主義。因此，埃里安強調，現在應該多投資在「人」和實體的基礎建設之上，以教育幫助弱勢能夠有翻身的機會；善用資源，盡力矯正社會不公程度，促進包容與生產力。

米納德：駭客攻擊

米納德認為首要危機是全球支付系統的長久穩定。不只在美國，歐洲金融市場的支付體系也同樣容易受到駭客或恐怖份子攻擊。如果各個交換清算平台同時遭受攻擊，首先就會看到證券價格崩跌，接著可能需要關閉所有外匯交易市場，以評估該如何重啟全球支付系統。

他預期發生這類風險的機率超過50%，但似乎沒人重視這個問題，偏偏它需要高度的國際合作，才能強化各個結點。米納德說，他曾向聯準會提過此一憂慮，但聯準會沒什麼反應。他呼籲各國應該一起研究採用最現代化的技術，保衛外匯交易網路安全。

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