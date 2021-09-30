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助理作證 揭Theranos荷姆斯私生活「購物清單也要保密」

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

財經簡訊

財經新聞組／整理

上周房貸申請量減1.1%

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)經季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周下降1.1%。符合條件的最高54萬8250元30年期固定利率房貸平均利率從3.03%上升至3.10%。至於首付20%的房貸，包括初始手續費在內的積點從0.30升至0.34。申請量下降1%，年減12%，也與利率上升有關。

傳Walgreens收購Evolent

在《彭博》報導Walgreens Boots Alliance考慮收購後，醫療保健IT服務公司Evolent Health一度大漲18%，觸及52周高點31.88元，之後回落至28.94元，收漲7.15%。Evolent Health成立於2011年，4年後上市，一直面臨激進股東Engaged Capital出售該公司的壓力。該公司今年來上漲82%，市值25.6億元。

Warby Parker掛牌 漲30%

眼鏡新創公司Warby Parker於29日以54.05元在NYSE直接上市掛牌交易，較40元參考價飆升超過30%估值超過60億元。其股票代碼為WRBY。其掛牌可測試投資人對家用直銷品牌的興趣，該公司領先其他品牌率先在網站上銷售並避開中間商。

吉普推混合動力SUV

吉普29日推出首款Grand Cherokee插電式混合動力車，試圖將其SUV從高耗油量車型轉向「綠色」車輛。若切換至四缸渦輪增壓引擎駕車模式，全新2022年款Grand Cherokee 4xe估計有25英里的全電動續航里程。充滿電和加滿油後，續航力估計可達440英里。

Target假日購物季 早鳥優惠

Target正努力吸引假日購物季的早鳥購物者，並承諾提供最低價格的禮物。這家折扣零售商29日宣布，從10月10日到12月24日，如果該公司之後降價，購物者將首次可以要求對在Target購買的任何商品補足差價。Target將繼續在客戶購買後14天內與特定競爭對手比價，一如過去的假期。

沃爾瑪擬增聘15萬員工

沃爾瑪29日表示將在全美招聘約15萬名新員工，其中大部分是正職和全時員工，以為繁忙的假期購物預做準備。該零售商還表示，將在假期期間為其門市員工提供額外的工時；競爭對手Target幾天前也表示將因勞動力短缺而為其零售員工提供更多工時。

Target 利率 沃爾瑪

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