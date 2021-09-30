科技股走低 可擇股承接

交易員表示，科技股近日走低，可能是逢低擇股承接的好時機。

Tocqueville Asset Management投資 組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，相較於28日因國債殖利率 的上升而遭大幅拋售，科技股29日走勢略見緩和，但投資人可能希望利用回跌買進該類股中的某些個股。

他說，「隨著利率上升，整個市場動向已從成長型轉向價值型。」「科技股估值可能已經過高，現在即將打回原形。」

他指出，「但坦白說，在成長型類股中有很多基本面的和非常強大的主題可以發揮，如果已經擬好買進清單並做足了功課，像28日大跌這樣的日子可能是個非常好的買進機會。」

佩特里茲特別關注雲端 計算、網路安全、金融科技和5G相關股票，「對於這些具有長期驅動力的產業需求從來不會降低。」「該買就要快。」

但另一位交易員對科技股發出警告。

Chantico Global 創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，「通常在出現這種資本競爭時，科技類股的表現並不好。」

她表示，由於聯準會(Fed)可能規畫在年底前停止一些寬鬆措施，「現在大家都在在尋找成長型、尋找現金，還有尋找股利。」

她說，「雖然科技可以帶來成長，但就目前而言，它並不能帶來太多現金，它也不會帶來太多的股利。」「而且隨著債務上限方面衍生的各種動盪走勢，現在更難證明持有科技股的合理性。」