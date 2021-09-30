調查：餐廳業績比3個月前差

受訪餐廳業者指目前業績更差了。（路透）

根據全國餐廳協會(NRA)的調查，超過半數餐廳業者認為現在的經營狀況比3個月前更糟。

該協會在9月7日至9月15日期間對4000家餐廳業者進行調查，並利用調查結果遊說反對拜登 總統提高企業稅率以及對《國家勞動關係法》的修正案，該法案將對違反勞動法規者處以5萬至10萬元的罰款。該協會還要求國會重啟在疫情 期間設立的餐廳振興基金，以幫助維持該行業的發展。

Delta變種病毒、人手不足和食品成本上漲是困擾餐廳業的問題之一。只有9%的受訪者表示過去3個月商業狀況有所改善。

過去3個月新冠病例激增導致業者無法預估客戶需求，並面臨政府可能實施新的限制。45%的受訪者表示，營業地點並未全面開放室內用餐。Morning Consult的每周用餐追蹤發現，64%的美國 成年人慣於在餐廳用餐。這項調查結果在過去4周保持穩定，但較7月4日創下的高點下降了7%。

超過四分之三接受NRA調查的餐廳業者表示人手不足。其中有83%的人表示人手不足率至少有10%，而39%的人表示短缺超過五分之一。為了應對這個問題，餐館老闆只得縮短工時、削減菜單選項並減少座位容量，而這些都會影響收入。

菜單選項也受到食品供應面的影響。過去3個月只有5%的受訪者沒有遇到任何供應延遲或關鍵飲料和食品短缺情況。與疫情前水平相較，91%業者的總食品成本占銷售額比重也有所上升，拖累了獲利率。

由於勞動和食品成本上升，Jack in the Box是宣布提高售價的餐廳業者之一，而Outback Steakhouse母公司Bloomin' Brands也一直在削減促銷活動。

而大多數業者對未來3個月仍持悲觀態度。55%認為未來3個月他們的銷售額將下降。