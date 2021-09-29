美股大跌主因：利率走升+華府失能

華府政治失能讓股市信心大失。（路透）

對於美股來說，目前正面臨非常棘手的時刻：利率 正在快速走升，導致交易員和投資 人大量拋售股票。

華盛頓的政治失能更是雪上加霜，尤其是可能提出新的加稅方案之際。

Tactical Alpha投資長楊恩(Alec Young)表示，「財政部長葉倫(Janet Yellen)贊成取消債務上限。」「而科技股已經漲了不少，富人尤其受惠。再加上無法提高債務上限，華府充滿了很多不確定性。」

由於利率走高，資金正在從成長型的科技股轉向價值型的能源和銀行股。自16日收盤以來，大型科技股紛紛走低，微軟下跌6.7%、蘋果下跌4.2%、輝達下跌6.9%、美光下跌1.9%。

但問題在於大多數投資人並非投資於指數 而非個股。超過7兆元資金直接與史坦普500指數掛鉤，約占史指38兆元市值的17%；另外還有7兆元以該指數為基準。

隨著投資人從與科技轉向能源，資金正從占史指40%的科技類股轉向只占3%的能源類股。楊恩說，「能源股現在嚴重超買。它們沒有太多可買。」

能源股自20日收盤至今，Cabot Oil & Gas上漲38%、EOG上升21%、APA Corp.上漲19%、Devon上漲18%、埃克森美孚上漲9%。

史指沒有進一步下跌的唯一原因是銀行股連續2周上漲，目前已接近超買區域。自20日收盤至今，大型銀行股如摩根大通已上漲9.4%、高盛上漲4.7%、花旗集團上漲7.3%、PNC上漲8.7%。但即使是大型銀行的升勢如今也已停止。

因此整體看來，利率走高造成的輸家多於贏家。

Meridian Equity Partners資深管理合夥人科皮納(Jonathan Corpina)敦促客戶保持冷靜，「你必須正確看待這一點，」「史指今年來仍上漲了16%，目前距離高點不到5%。還算不上修正。」

他說，「大多數交易員預測將結束的本季回報率仍有2%至4%。」「考慮到各種變數，這算是非常好的了。」