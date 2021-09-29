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摩根大通：已為美債達上限做準備

財經新聞組／綜合報導

摩根大通CEO戴蒙(Jamie Dimon)28日對《路透》表示，摩根大通已開始為美國達到債務上限的可能性預做準備，但他補充說，預計決策者將找到解決方案，以避免這種「潛在的災難性」事件發生。

戴蒙表示，摩根大通已經開始針對可能的美國信用違約會如何影響回購和貨幣市場、客戶合約、其資本比率以及評級機構將如何反應進行情景規劃。

他說，「我們不得不這樣做，這是個潛在的災難性事件。」「每次出現這種情況總是會在最後一刻落幕，但它不應該發生。整件事是錯誤的，有朝一日我們應該有個兩黨共識法案來擺脫債務上限。這一切都是政治操作。」

國會民主黨正迫切地想在財政部用盡償還國家債務方法前調高政府28.4兆元的借款上限。財政部長葉倫(Janet Yellen)表示，財政部可能會在10月18日之前用盡非常措施。

民主黨人原希望避免部分政府關門，並投票通過暫停聯邦債務上限。但這項法案27日在參議院遭到共和黨阻撓，後者表示兩件事應該分開處理。

由於持續的黨派分立，財政走鋼索已成過去10年美國政治的常態，債務上限曾在2011年和2017年兩度調高。

戴蒙表示，為預作準備，該行正在梳理其客戶合約，以重整資源規畫，「必須檢查合約以進行預測。如果沒記錯的話，我們上次為此花費1億元。」

戴蒙28日主持該行華盛頓東南部新分行舉行的剪彩儀式。這是摩根大通自2019年以來在紐約、底特律、洛杉磯和芝加哥等城市開設的第11家此類分行。 除了提供傳統服務外，這些分行還與當地社團合作，提供免費技能培訓和其他交易支持。

美國 財政部 民主黨

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