利率重創科技股 那指大跌逾2.8%

美國 國債殖利率 接近3個月高位，華盛頓繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。

那斯達克綜合指數 下跌423.29點或2.83%至1萬4546.68點，為3月來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌90.48點或2.04%至4352.63點。道瓊工業平均指數下跌569.38點或1.63%至3萬4299.99點。

10年期美國國債殖利率28日繼續快速攀升至1.558%，因投資人押注聯準會(Fed)將兌現承諾，在通膨飆升時遏制緊急購債措施。自Fed上周暗示將「很快」縮減每月1200億元的債券購買規模之後，10年期國債殖利率已大幅逆轉至6月以來最高水平。

利率快速上漲降低科技股未來現金流價值，讓科技股看來被高估。臉書和Alphabet下跌超過3.6%，而亞馬遜下跌2.64%。大型晶片股表現不佳，輝達下跌4.44%。

華盛頓的預算僵局也打壓了市場情緒。參議院共和黨27日阻止了眾議院通過的法案；說法案授權在12月為政府提供資金，並將債務上限暫停至2022年12月。

雖然科技股拖累大盤，但與經濟重新開放相關的類股表現優於大盤，福特汽車宣布將在美國建立新的生產設施後，股價上漲1.06%。

那指本月下跌4.7%，而史指和道指分別下跌3.8%和3%。