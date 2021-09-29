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多頭示警 可能修正10%

張大仁

長期多頭如今也轉趨悲觀，認為美股可能出現10%修正。Federated Hermes首席市場策略師奧蘭多(Phil Orlando)警告，財政和貨幣政策的不確定性將讓美股無法擺脫近期的不振。

他說，「未來5周可能會再現大跌走勢，」「等著看這些事情如何發展和演變。」

奧蘭多今夏評估美股即將回調5%到10%，估計將在8月到10月間衝擊股市；原因包括高於預期的通膨和新冠變種病毒。

根據他的最新說法，這些風險依然存在，雪上加霜的是華府的政策，「在貨幣政策方面，通膨數字一直比聯準會(Fed)來得高，而政府卻一直在空談。」「通膨可望持續上揚。這將導致Fed在縮減購債規模和利率調升方面的貨幣政策更動的動作比之前要更快。」

他還擔心Fed主席可能換人。鮑爾(Jerome Powell)的任期將於1月結束。拜登總統可能會更換川普總統任命的人選。

奧蘭多也將國會針對債務上限和數兆元基礎建設支出法案的辯論列為主要的市場阻力，「本周十分關鍵。所有的討論都在不斷變化，因此華府的任何可能的事態發展都可能導致美股再次下跌。」

他警告，這種背景使得包括大型科技股在內的成長型類股尤其脆弱，「如果其中一些事件導致5%到10%的修正出現是正確的，那麼科技股可能會受到更大的打擊。」「跌幅可能會達10%到20%。」

相對於科技股，奧蘭多將專注於加碼與經濟復甦相關且對疲軟具有定價權的類股。他看好能源、金融、工業、消費性非必需品、材料、小型股和國際發達市場。

他說，「有個巨大的催化劑可以推動其收益和成長，而且它們明顯落後於成長型的科技股。」「補漲行情即將到來。」

雖然他發出修正警告，但對年底的預測更高。史坦普500指數的年終目標是4800點，2022年年底預測為5300點。（財經新聞組）

美股 貨幣 華府

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