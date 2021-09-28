核心資本財訂單 增0.5%

商務部表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單8月成長0.5%，高於《路透》預測的0.4%；7月核心資本財訂單由成長0.1%上修至0.3%。8月資本財訂單年增16.4%。核心資本財出貨量繼7月增加0.9%後增加0.7%；電腦和電子產品訂單增加0.4%。

飛機訂單猛 耐久財增1.8%

商務部表示，8月使用3年以上的耐久財訂單繼7月攀升0.5%後成長1.8%。運輸設備訂單繼7月下降0.4%之後反彈5.5%，是提振數字主因。其中民用飛機訂單猛增77.9%。波音公司在其官網上報告上月收到53架飛機訂單，而7月為31架。汽車和零件訂單繼7月增加5.3%後下降3.1%。

波士頓 Fed行長 提前退休

波士頓Fed行長羅森格倫(Eric Rosengren)以健康問題為由宣布將於30日卸任，比原規畫提前9個月退休。他近幾周因2020年涉入股票交易而引起軒然大波，他在退休聲明中披露自2020年6月之後就一直在等待腎臟移植。64歲的羅森格倫自1985年以來一直在波士頓Fed工作，自2007年7月起擔任行長。

買股惹議 達拉斯Fed行長辭職

達拉斯Fed行長卡普蘭(Robert Kaplan)將於10月8日退休，成為第二位辭職的Fed分行行長。他發表聲明指出，「Fed正在考慮經濟復甦的關鍵點，審議未來的貨幣政策路徑。不幸的是，最近對我的財務披露的關注可能會分散Fed執行這項重要工作的注意力。」

富國銀3700萬元與司法部和解

富國銀行支付3700萬元和解政府對該行欺詐數百名商業客戶的指控。根據司法部提起的訴訟，該行涉嫌在2010年至2017年間向771家企業的外匯交易收取過高費用。這是富國銀行CEO沙夫(Charles Scharf)於2019年上任來解決的最新監管問題。富國銀行本月宣布以2.5億元罰款與消費者金融保護局和解。

微軟 Teams升級 挑戰Zoom

微軟宣布在其雲端服務添加撥打電話功能，使其與Zoom更具競爭力。微軟升級其Teams通訊App中的Teams Phone服務，可以在設備之間轉移電話、經由蘋果的CarPlay在車上接聽和轉接電話。它還能夠識別垃圾電話、整合聯絡中心軟體並根據設定撥打另外5個國家/地區的電話。