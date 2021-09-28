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殖利率走升 銀行股受惠

財經新聞組／綜合報導

交易員表示，隨著美國國債殖利率上升，有些相關投資將受益。

在聯準會(Fed)上周暗示將開始縮減其資產購買計畫後，美國10年期國債殖利率27日升至1.5%以上，觸及6月來最高水平。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)表示，「殖利率肯定會突破關鍵阻力位。」「預計10年期殖利率至少會漲至1.5%之上，如果它突破該阻力點，甚至會看到1.7%。因此，最好關注銀行和任何進出口貿易商。」

她最看好摩根大通，因為它在銀行股中具領導地位，不但交易產品成長以，技術面也極佳，「現在應該等待它突破新高，將在180元附近。」

摩根大通27日收於166.98元。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，另外兩支個股看來很有可能搭上利率的上行順風，「預計年底前10年期殖利率可達1.50%至1.75%。這是我們對全年的預測，當然會繼續堅持這個立場。」「美國商銀是與利率連動性最高的銀行之一。」

強生還看好SVB Financial，認為它也與債券殖利率高度相關，「這兩支個股的技術面走勢圖看來很有建設性。它們正處於盤整模式中。」「通常情況下，在這兩支個股所呈現的盤整模式通常會帶領它們突破上行。」

殖利率 美國 國債

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