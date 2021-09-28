殖利率忽跳升 股指走勢分歧

交易員迎接動盪的9月最後一周，加上美國 國債殖利率 上漲，美股27日走勢分歧。

由於科技類股表現不佳，史坦普500指數 下跌12.37點或0.28%至4443.11點。那斯達克綜合指數下跌77.73點或0.52%至1萬4969.97點。隨著能源股和銀行股走高，道瓊工業平均指數上漲71.37點或0.21%至3萬4869.37點。

10年期美國國債殖利率因經濟樂觀情緒和通膨擔憂而上漲，短暫突破1.5%，為6月來最高水平，高於8月底的1.30%。

耐久財訂單數據優於預期也支持了經濟復甦概念股。

包括Alphabet、蘋果和輝達在內的主要科技股走低，壓低史指和那指。科技股通常對殖利率上升很敏感，因為債務成本增加會阻礙其成長，而較高的利率會使它們未來現金流的價值下跌。

但與經濟復甦相關的股票上漲，因為科技股下跌、美國新冠病毒病例繼續下降。嘉年華上漲3.69%，聯合航空上漲0.59%。波音上漲1.25%。

殖利率上升也提振了金融股，KBW銀行指數上漲2.81%。高盛和摩根大通上漲超過2.2%，成為道指表現最好的個股。

隨著WTI原油持續其9月漲勢觸及每桶75元，埃克森美孚(Exxon Mobil)和西方石油(Occidental Petroleum)等股票攀升。