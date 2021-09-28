拚零排放 碳中和商機增50倍

追求碳中和，道阻且長。（路透）

根據美國 商銀行題為「碳中和：淨零排放的志願英雄」的最新報告，如果任何公司要實現2050年達成溫室氣體淨零排放目標，碳中和(Carbon offsets)市場可能會膨脹最多50倍以上。

根據非營利性全球研究組織世界資源研究所(World Resources Institute)的說法，「淨零」排放代表某個實體消除的排放量與其釋出量一樣多，就可被視為「碳中和」。

實現淨零排放的第一步是盡可能減少排放。WRI表示，任何尚未完全消除的排放物都可以通過從大氣中去除等量的排放物來計算。溫室氣體可以通過復育森林方式進行，因樹木可以光合作用從空氣中吸收二氧化碳；或是採取更多技術手段例如直接碳捕捉技術等方式從大氣中去除。

美國商銀在報告中表示，目前，碳中和市場「仍然相對較小」。2020年發布的抵消額相當於消除或避免了2.1億公噸二氧化碳排放量，只相當於全球總排放量的0.4%。

美國商銀報告表示，碳中和成本在每公噸2至20元間，無可否認，可以消除的排放範圍很廣，並且「提供一種相對便宜的脫碳方式」。

美國商銀在其研究報告中表示，全球各國政府都設定了在2050年至2060年間實現淨零排放的目標，但不太可能實現。這份由全球商品研究部門發表的報告指出，「目前的政策仍然不足以充分激勵實現這些崇高目標所必需的改變，無論是通過碳定價還是其他方式。」

報告指出，許多公司自願設定碳排放目標，這些既定目標將增加對碳中和的需求。

美國商銀表示，到2050年實現淨零能源排放將需要抵消或清除大約7.6億噸的二氧化碳。這將意味著碳中和市場將增加多達50倍。該行表示，碳中和需求成長最少將至少成長4倍。

在碳中和市場生命周期之初，項目包括化學加工以及工業和製造。但報告表示，目前包括林業、土地利用和再生能源項目約占碳中和項目的80%，這「可能是由於人們對於採取自然解決方案越來越感興趣」，以及風能和太陽能等再生能源的價格下降。