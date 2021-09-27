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能源業搶食用油 食品業叫苦

財經新聞組／綜合報導
煉油業者投入生產生質柴油，與食品業者爭搶食用油供貨。圖為黃豆油。（路透）
煉油業者投入生產生質柴油，與食品業者爭搶食用油供貨。圖為黃豆油。（路透）

為響應政府推動綠能的計畫，埃克森美孚、馬拉松石油（Marathon Petroleum）等煉油業者將生質柴油納入產品組合，但由於生質柴油原料是食用油，因而出現能源業者與食品業者爭搶食用油供貨的局面，隨著供應吃緊推漲價格，食品業者叫苦連天。

金融時報報導，過去兩年來，許多煉油業者已投入生質柴油市場。埃克森美孚8月提出在加拿大投資生質柴油的計畫，馬拉松石油、Phillip 66、HollyFrontier等業者也開始追求相關計畫。

有別於從石油提煉的一般柴油，生質柴油的原料通常是食用油，食用油則是提煉自植物或動物脂肪。各大煉油廠轉攻生質柴油，今年已把多種食用油價格推升到歷史高峰，讓食品公司擔憂不已。根據分析師和煉油業者的聲明，能源業對植物油的興趣才剛萌芽。

美國農業部預估，今年全美用來製造生質柴油的黃豆油總量達115億磅，比2019年多三成，也比美國國內黃豆油消耗量多逾45%。

美國能源資訊署預估，到2024年，生質柴油年產能將達51億加侖，雖只相當於石油提煉產出量的一小部分，但仍遠高於2020年底的6億加侖。大宗商品經紀商Stone X另估計，到2028年，美國再生柴油和生質柴油產業將需要近300億磅的黃豆油、芥花油、廢食用油和動物油脂等原料。

全球最大生質柴油提煉商Neste美國地區總裁貝恩斯表示，飛機和道路交通對再生燃料的需求只會看增。

美國烘焙師協會執行長麥基（Robb Mackie）說：「我們支持再生燃料和推動綠能的議程，但黃豆油價格漲太多。協會成員都擔憂，他們的資金狀況恐怕不足以負荷。」

美國農業部估計，今年黃豆油的平均價格為每磅65美分，比兩年前的價格高出一倍有逾。甜甜圈業者Krispy Kreme指出，該公司產品漲價的原因是「原物料成本壓力很大，尤其是食用油」。

煉油業者將生質柴油納入產品組合，推升食用油價格。（路透）
煉油業者將生質柴油納入產品組合，推升食用油價格。（路透）
煉油業者投入生產生質柴油，與食品業者爭搶食用油供貨。（美聯社）
煉油業者投入生產生質柴油，與食品業者爭搶食用油供貨。（美聯社）

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