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孟晚舟搭中方包機返國 刻意避開美國及周邊空域

美國西岸港口航運大打結 超過60艘貨輪卡在港外

編譯周辰陽／即時報導
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images
每日郵報報導，目前在占全美貨櫃量4成的主要港口外滯留的船舶數量，過去2個月期間就增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區。Getty Images

美國正遇到大規模供應鏈緊縮的打擊，衛星影像與空拍照顯示超過60艘貨輪正困在加州洛杉磯與長堤港外等著靠岸。據指出，之所以出現這般非比尋常的景象，部分原因是出在美國民眾在佳節檔期前買氣突然暴增，造成積壓待配訂貨（backlog）大量湧現。

每日郵報報導，洛杉磯港與長堤港占全美貨櫃量4成，港外滯留的船舶數量過去2個月期間增加3倍、達到62艘。其中，42艘貨輪實際下錨，另外20艘則在漂流區（Drift areas）。

作為中國大陸發來貨物的主要入口，美國西岸港口8月後一直面臨交通堵塞問題，當時就有破紀錄的44艘貨輪因類似情況而困在離岸不遠處。港口官員表示，疫情引起的買氣爆發，加上勞動力短缺已壓垮港口工人，都導致美國最繁忙港區出現大規模的積壓待配訂貨，航運打結甚至直接衝擊到人造耶誕樹的價格。

報導認為，隨著美國與部分其他經濟體正開始走向正常化，卻發生航運交通堵塞，顯示新冠疫情大流行開始超過18個月以來，業務重開經證明有多麼混亂，供應鏈也仍然相當脆弱。長堤現正試行一個全天候營運前導計畫，將取貨時間延長到交通量較低的時候，藉此允許更快速交貨。

作為中國發來貨物的主要入口，美國西岸港口8月後一直面臨交通堵塞問題。Getty ...
作為中國發來貨物的主要入口，美國西岸港口8月後一直面臨交通堵塞問題。Getty Images

美國 長堤 洛杉磯港

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